Yerlikaya da Soylu gibi: Göreve başlar başlamaz yolsuzluk dosyasını kapatmış!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, bakanlık koltuğuna oturur oturmaz bir yolsuzluk dosyasının üzerini kapattığı ortaya çıktı.

Gaziantep’teki AKP’li Şahinbey Belediyesi, 2019 yılında katlı otoparkı kiraya vermek için ihale düzenledi. Ancak ihalenin Devlet İhale Kanunu’na aykırı şekilde yapıldığı ve birçok usulsüzlüğe imza atıldığı anlaşıldı. Hatta otoparkın önceki yıllara kıyasla daha düşük bir bedelle kiraya verilip vurgun yapıldığı belirlendi.

Ardından dönemin Şahinbey Belediye Meclisi Üyesi CHP’li Uğur Kalkan, AKP’li Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile 8 encümen üyesine yönelik suç duyurusunda bulundu.

YOLSUZLUK DOĞRULANDI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, dönemin Gaziantep Valisi olan ve şimdi İstanbul Valisi olarak görev yapan Davut Gül, 26 Haziran 2020’de İçişleri Bakanlığı’na “Belediye Başkanı Tahmazoğlu için soruşturma izni verilmemesi” şeklinde görüş bildirdi. Gaziantep Valiliği Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü tarafından yapılan araştırmanın ardından hazırlanan raporda ise ihale yolsuzluğu doğrulandı. Raporda birçok usulsüz işlem yapıldığı da ifade edildi. Ancak dosya uzun süre sürüncemede bırakıldı. Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı görevini 4 Haziran 2023’te Ali Yerlikaya’ya devretti. Yerlikaya ise bakanlık koltuğuna oturduktan sadece 2 gün sonra, 6 Haziran’da AKP’liler için soruşturma izni vermedi.

UCUZA KİRALADILAR

CHP’li Uğur Kalkan, Ali Yerlikaya’nın bu kararına itiraz etti. Kalkan, Yerlikaya’nın “Soruşturma izni verilmemesine dair kararının kaldırılmasını” talep etti. Ancak Danıştay Birinci Dairesi, 18 Ocak 2024’te oy çokluğuyla Kalkan’ın itirazını reddetti. İki Danıştay üyesi karara itiraz etti. İtiraz eden üyeler, “İki yıl önce 280 bin TL’ye kiralanan otoparkın aradan geçen iki yılın ardından 233 bin TL’ye kiralandığını, bu şekilde belediyenin zarara uğratıldığını ve otoparkı işletene menfaat sağlandığını” vurguladı.

4 YILDIR SÜREN MÜCADELE

Skandallar zincirini BirGün’e değerlendiren CHP’li Uğur Kalkan, “Şahinbey Belediyesi’nin otopark yolsuzluğuyla ilgili mücadelemiz yıllardır sürüyor. Muhakkik, uzman, valilik görüşünün bir kısmında ve iki mülkiye müfettişinin raporlarında, dönemin Şahinbey Kaymakamı’nın ilk kararında haklı olduğumuz net şekilde ortaya konuldu. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet İhsan Tahmazoğlu soruşturma dışına çıkarıldı, idare mahkemesine dava açtık. Kazandık ve yeniden soruşturmaya dâhil ettirdik. Yerlikaya bakanlık görevini devralır almaz, ilk işlerinden birisi Tahmazoğlu ve diğer yetkililerle ilgili soruşturma izni vermemek oldu” dedi.

AKP’LİLERE DOKUNMUYOR

“Konuyu Danıştay’a taşıdık ve itirazımız oy çokluğuyla reddedildi” diyen Kalkan sözlerine şöyle devam etti: “İçişleri Bakanı kararının kaldırılması yönünde oy kullanan iki üyenin yazmış olduğu şerh de aslında ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha gözler önüne seriyor. Aynı durumda muhalefet bir belediye başkanı veya belediye yetkilileri olsaydı, görevden alma dâhil birçok işlem yapılırdı. Türkiye’de AKP’li yöneticilere kolay kolay karışılmıyor. Gaziantep’te de Mehmet Tahmazoğlu’na hiç karışılmıyor. Kaymakamından valisine, valisinden bakanına herkes kendisi için seferber oluyor. Bakan Yerlikaya; siz göreve geldiğiniz tarihte biz bu dosyanın dördüncü yılının mücadelesini veriyorduk. Bizim 4 yıldır mücadelesini verdiğimiz bir dosyayla ilgili siz nasıl 3-4 günde karar verdiniz? Bunu anlamak güç.”

BEYOĞLU İÇİN ÇALIŞIYORLAR

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın 13 Mart’taki ziyaretinden sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da AKP’nin yeniden aday gösterdiği Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın seçim çalışmalarına katıldı.

AKP’nin seçim çalışmalarına bakanların yanı sıra kamu kurumu çalışanlarını dahil etmesi sürüyor. Bunların bir örneği de 13 Mart’ta AKP’li aday Haydar Ali Yıldız’la birlikte esnaf ziyareti yapan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın ziyareti oldu. Yıldız’la esnafa seslenen Aktaş, yaptığı konuşmada Kulaksız Polis Merkezi’nin AKP’li belediye başkanının desteğiyle açıldığını söyledi. Aktaş’ın bu ziyareti İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Aktaş’tan 1 gün sonra önceki gün, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da AKP’li Yıldız’ı ve Cumhur İttifakı’nı desteklemek için seçim çalışması yaptı. Bir çay ocağında Yıldız’la birlikte sakinlere seslenen Yerlikaya, Cumhur İttifakı adaylarına oy istedi.