Tunç Soyer, veda etti: Vicdanım rahat bir şekilde ayrılıyorum

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 2019-2024 dönemi son toplantısı, duygusal bir havada yapıldı. Başkan Tunç Soyer, tek tek helalleştiği meclis üyelerine, “Buradan vicdanım rahat bir şekilde ayrılıyorum. İzmir’de ektiğimiz her bir tohumun takipçisi olmaya, mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bundan sonra sathımız, sine-i millettir. Tüm Türkiye’dir” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumu, Başkan Tunç Soyer yönetiminde yapıldı. Başkan Soyer katıldığı son meclis toplantısında meclis üyeleriyle helalleşti.

Yaptığı kapanış konuşmasında duygu dolu mesajlar veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu şehre duyduğumuz aşkla, seçim beyannamemizde yer alan 165 projemizi yüzde 87'lik rekor bir oranda tamamladık. Üzerine 15 büyük proje ekledik. Bunu, hep birlikte başardık. İki hafta sonra, bu makamı bırakarak İzmirlilerin bana verdiği ömürlük gönül makamına terfi edeceğim” dedi.

Son beş yılda İzmir belediyecilik tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadıklarını ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Maliyetler her geçen gün katlanarak artarken, ekonomik kriz ve yoksulluk derinleşirken ve İzmir kırk verip bir almaya devam ederken biz asla mazeret üretmedik. Yokluğu toklukla mayaladık, icraat ürettik. Bunu yaparken kısa yollara sapmadık. İzmir’i rant peşinde koşanlara peşkeş çekmedik. Uluslararası alanda sahip olduğumuz itibar ve İzmir duruşuyla, uluslararası finans kuruluşlarından 1 milyar Euro’nun üzerinde finansmanı İzmir’e getirdik. Her yıl bütçemizin yüzde 40’ını yatırımlara, İzmir’i daha da ileriye taşıyacak vizyon projelerimize ayırdık. İzmir'in 50 yıllık kangren olmuş sorunlarında çok büyük yollar kat ettik ve gelecek 50 yılını teminat altına aldık. Devrim niteliğindeki projeleri İzmir’e kazandırdık” diye konuştuk.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın da konuşmasında, “Siyasetçilerin değersizleştiği bu günlerde sizlerin gösterdiği bu tavır bize başka bir siyasetin olduğunu gösterdi. Daima insanca bir dille tepki göstermeye ve bu anlamda da birbirimizle yürümeye çalıştık. Yolda öğrendik, yolda birbirimize öğrettik, birbirimize kırıldık, kavga ettik, dayanışma gösterdik. Bu yolu alnımızın akıyla bitirdik. Yoldaşlarımıza omuz vererek, yorulanı kaldırarak yürümeye devam ettik, devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Korkuyla, yorgunlukla ve aşkla bu işi yapmaya çalıştık. Tüm bu süreçler başkanın tavrı ve tarzıyla gelişebilir. Tunç Soyer’e teşekkür borçluyuz” dedi.

AKP GRUP BAŞKANVEKİLİ'NDEN SOYER'E TEŞEKKÜR

Veda konuşmalarının zor olduğunu ifade eden AKP Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, “5 yıl 190 meclis toplantısı ve bugün itibariyle 365 saat geride bırakıldı. Bazen kızdık, küstük ama barışmayı bildiğimiz için kapıdan çıktığımızda barıştık. Ortak noktamız İzmir. Belki farklı noktalardan baktık ama İzmir için farklı noktalardan baksak da hep beraber telaşlandık. Hep beraber güldük. Dayanışmayı birlikte gösterdik. Hepimiz birlikte enkazların başında umutla bekledik. Hepimiz birlikte gururlandık. Artık maratonun sonuna geldik ama bitti. Yeni gelecek arkadaşlar bayrağı bizden daha yukarıya taşıyacak biliyorum. Başta bizleri bu göreve seçen İzmirlilere teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız Tunç Soyer’e 5 yıl boyunca yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. En çok konuşan ben oldum, belki de en çok kıran ben oldum. Hakkınızı helal edin” diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Sedat Sarı ise, “Sanki dün gibi başlamış bir serüven. Geldiğimiz bu nokta 5 yılı sorgulama vakti. Bitmeyen bir yol var. Yolculuk bitti ancak her görevi saygın bulduk. Demokrasi ve uzlaşının hakim olduğu, çocuklarımıza gelecek, yaşlılarımıza güven ve huzur için bu yola çıktık. İnsanız, hatasız kul olmaz ama benden yana herkese hakkım helal. Başta 4.5 yıl grup başkan vekilliği görevi yapan Kemal Sevinç’e ve her partinin meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Koskoca 5 yıl boyunca bir yandan kente hizmet etmek için çalışmalarını sürdüren bir yandan da defalarca sataşmalara maruz kalan Başkan Soyer’e teşekkür ediyorum. Siyasete olan güveni ve nezaketi siz gösterdiniz. Vazifenin büyüğü küçüğü olmaz” ifadelerini kullandı.