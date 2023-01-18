Ekrem İmamoğlu: Sizi uyarıyorum; milleti yok sayanı millet de yok sayar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, 13 Aralık 2021’de temelini attığı KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evleri’ni, sözleşme tarihinden 1 yıl önce tamamladı.

KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evleri için düzenlenen daire belirleme kura çekilişi töreni; CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Yüksel Taşkın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi. Millet İttifakı’na mensup CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları Mansur Yavaş (Ankara), Tunç Soyer (İzmir), Osman Gürün (Muğla), Kadir Albayrak (Tekirdağ), Özlem Çerçioğlu (Aydın), Muhittin Böcek (Antalya), Zeydan Karalar (Adana) ve Vahap Seçer (Mersin) de törene katılarak, hakkında hapis ve siyasi yasak kararı verilen İmamoğlu’na destek oldu. Yılmaz Büyükerşen (Eskişehir) sağlık sorunu, Lütfü Savaş (Hatay) ise, uçağı rötar yaptığı için törende yer alamadı. Törende, sırasıyla KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARINA “DESTEK” TEŞEKKÜRÜ: “HEPİMİZİN ÜLKEMİZDE OLAĞANÜSTÜ BİR İŞ BİRLİĞİ VAR”

KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler’i, söz verdikleri tarihten 1 yıl önce tamamlamanın keyfini yaşadıklarını vurgulayan İmamoğlu, “İnsan verdiği sözü tuttuğu zaman, işinden ayrı bir haz alıyor, ayrı bir keyif alıyor. Bir de çok kıymetli dostlarını yanında gördüğü zaman, ayrıca o duygusu katlanarak büyüyor” dedi. Millet İttifakı’na mensup CHP’li 10 Büyükşehir Belediye Başkanı’nın verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, “Ne iyi yaptınız da geldiniz. Çünkü, hepimizin ülkemizde olağanüstü bir iş birliği var. Bu aynı zamanda güç birliğine dönmeli. Bu güç birliği, memleketimizin lehine güzel işler üretmeli. Güzel işler üretirken önümüze engel çıkartan kim var ise, birimizi gördüğünde hepimizi gördüğünü hissetmeli. Hiç kimse İstanbul Belediye Başkanı’na baktığında sadece Ekrem İmamoğlu'nu görmesin. Az önce saydığım ve saymadığım bütün yol arkadaşlarımı ve bütün 16 milyon insanımızı ve milletimizi arkamızda görsün, diye hatırlatayım. Aynı şey benim için geçerli olduğu kadar, Vahap Başkanım için geçerli, diğer arkadaşlarım için geçerli. Hangisi kötü gözle ona bakıyorsa, bilsin ki arkasında kocaman bir yol arkadaşlığı ekibi var. Ve olağanüstü bir millet desteği var. Bundan onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz” diye konuştu.

“KİPTAŞ HEM KONUTTA HIZIN HEM UCUZLUĞUN HEM DE KALİTENİN SİMGESİ OLSUN İSTEDİK”

Sosyal konut projelerini KİPTAŞ eliyle özenli bir biçimde yürüttüklerini belirten İmamoğlu, “Vatandaşlarımız, önlerine bir sosyal konut projesi geldiğinde, ‘KİPTAŞ gibi yapmalısın’ dedirtme konusunda bir hedef koyduk. Ve en iyiyi, en doğruyu, en makulü ama kaliteden asla taviz vermeden, insanlarını mutlu eden bir sosyal konut projesi. ‘KİPTAŞ gibi yapmıyorsanız, gidin KİPTAŞ’tan bakın’ diyecek kadar örnek bir iş üretme hedefini önümüze koyduk” ifadelerini kullandı. KİPTAŞ’ın geçmiş dönemde de iyi işler yaptığını ama sosyal konut kavramıyla çok fazla iş üretmediğini gördüklerini aktaran İmamoğlu, “Bunu tersine çevirmek ve daha fazla ihtiyacı olan vatandaşımızın bütçesine katkı sunarken, şeffaf bir biçimde, herkesin gözü önünde hiçbir ayrımcılık yapmadan, başvurusundan dağıtımına kadar her anını insanlarıyla paylaşan bir yönetim olduk. KİPTAŞ hem konutta hızın hem ucuzluğun hem de kalitenin simgesi olsun istedik” şeklinde konuştu.

321 DAİRELİK PROJEYE, 164 BİNLİK REKOR TALEP GELDİ

321 dairelik KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler’e, kurum tarihinin rekoru olarak, iki haftalık ön başvuru süresinde yaklaşık 164 bin talep geldiği bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Projenin sunduğu konut adedinin neredeyse 510 kat daha fazlası bir taleptir bu. Tuzla Aydınlık Evler’in gördüğü bu ilgi, İBB’nin bütün projelerinde olduğu gibi, ortaya koyduğu gerçek, vatandaşların çıkarını gözetme gerçeğidir. 13 Aralık 2021’de bu projenin temelini attık. Ekonomik belirsizliğin en yüksek olduğu bir dönemde, maliyetlerin hesaplanamadığı bir dönemde ve hatta dövizin neredeyse iki kattan daha fazla arttığı bir dönemde biz işe başlama cesaretini ortaya koyduk. Arkadaşlarım -dün gibi hatırlıyorum- masaya getirdiklerinde, ‘İşlerin iyi gittiği zaman iş üretmeyi herkes yapar. Biz bir söz verdiysek, sosyal konut projesi anlamında işin ucuna gelmişsek, bunu başaracak örnek bir kurum olmak zorundayız. Çünkü biz, devletin bir kurumuyuz, milletin bir kurumuyuz’ diyerek yola çıktık. Ve sosyal konut projeleri içerisindeki belki de en ucuza mal edilen konut projesini, vatandaşlarımıza sunmayı başardık” dedi.

“KALİTEDEN ÖDÜN VERMEDİK”

Ucuz konut üretirken kaliteden ödün vermediklerinin de altını çizen İmamoğlu, “İnsanları aldatmadan, başka avantajları da öne çıkarttık. Örneğin; sabit taksitle ev sahibi yapmanın örnek bir finansman modelini vatandaşlarımıza sunduk. Yaptığımız bu işte KİPTAŞ zarar etmedi, yüklenici zarar etmedi. Ama sosyal konut ihtiyacı olan vatandaşımız, çok kar etti. Bu çok özel bir tavırdır. ‘Vakit nakittir’ dedik, temel attıktan 13 ay sonra bu projeyi bitirerek, ev sahiplerimizin huzuruna getirip, sunma becerisini ve başarısını ortaya koyduk. Bunun anlamı, tam bir yıl önce insanlarına bu konutları sunmuş olmak demek” diye konuştu. Bu başarıda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini ileten İmamoğlu, benzer erken teslimleri daha önce de Silivri 4. Etap Konutları’nda ve Tuzla Meydan Evler projelerinde başardıklarını hatırlattı.

“TOKİ’NİN 2019’DA AYNI BÖLGEDE BAŞLATTIĞI PROJE YÜZDE 35 SEVİYESİNDE”

Bunların hepsinin KİPTAŞ tarihi açısından bir rekor olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Vatandaştan parayı tam zamanında almayı biliyorsanız, o zaman zamanında, hatta daha önce teslim etmeyi de başarabilmelisiniz. Devlet adabı gereği ne var ise, inanınız ki bu iş, onun bir prototipi gibidir. Başladığından bitişine kadar, şeffaflığından jatılımcılığına, hesap verebilirliğine kadar devlet adabı ne gerektiriyorsa, yerine getirilmiştir. Söz verdiğinizde yapmakla ilgili; az önce hava filmi gösterilirken -Genel Başkan Yardımcımız Sayın Seyit Torun'la da paylaştım- 2019’da TOKİ'nin elli bin konut kampanyası diyerek başlattığı eş zamanlı burada başlayan konut projesi, yaklaşık 100 metre yanındadır. Ve şu anda yüzde 35 seviyesindedir. Aslında iki kurumun iş yapma başarısı, becerisi ve anlayışına dönük yan yana koyduğunuzda örnek bir fotoğraftır” örneğini paylaştı. Hak sahibi vatandaşların evlerini de bugün itibariyle teslim etmeye başlayacaklarını da duyuran İmamoğlu, “Eğer iyi bir sonuç yönetirseniz, 1 konut da yapsanız, 1000 konut da yapsanız fark etmez. Onun için ‘50 bin konut yapıyorum’ ya da ‘250 bin konut yapıyorum’ seçim dönemi yatırım gibi sloganlar değil, işinizi yaptığınız dönemde işe nasıl başlanır, nasıl bitirilir görmek istiyorsanız, burada 10 belediye başkanımın şehrine gidebilirsiniz, İstanbul'un herhangi bir projesine gelip görebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Projeyle ilgili detayları paylaşan İmamoğlu, kompleks içerisinde “Yuvamız İstanbul” kreşinin de bulunacağını açıkladı.

“150 GÜNDE 150 PROJE”, “300 GÜNDE 300 PROJE”YE DÖNÜŞTÜ

“150 Günde 150 Proje” maratonu kampanyasını, 190’ncı eser olarak Dudullu-Bostancı metro hattı açılışıyla tamamladıklarını hatırlatan İmamoğlu, “Önümüzdeki işlere bakınca, bir kavram geliştirelim dedim. Arkadaşlarımla masaya oturduk, biraz kafa yorduk. Hazır seçim de geliyor, o bir avuç insan bizimle uğraşmaya gayret ediyor. Dedim ki; ‘Biraz daha uğraşsınlar. Biz, gelin bu işi, nasılsa biraz hızlı gittik, 190’ı yakaladık. 150’nin üstüne bir 150 gün daha ekleyelim. Mayıs ayının sonuna kadar, gelin biz 300 günde 300 projeyi İstanbullularla buluşturalım.’ O kampanyanın da bir nevi başlangıcını yapmış olduk. Göreceksiniz, seçime kadar 150 günde, 150 proje değil, başladığımız günden bugüne ve bundan sonraki takvimiyle beraber 300 günde 300 projeyi tamamlamış olacağız” dedi.

SEFAKÖY-BEYLİKDÜZÜ METRO HATTI TEPKİSİ: “NORMALDE O İMZAYI ATMALI…”

Yaptıkları bütün hizmetlerin liyakatli bir sistem, bereketli bir bütçe ve yönetimin sonucu olduğunu kaydeden İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Ülkemizin de buna ihtiyacı var. Engellemelerin hiçbiri işe yaramadı, yaramayacak. Daha yeni dün itibariyle öğreniyoruz. Örneğin; vatandaşlarımızın hararetle, dört gözle bekledikleri Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı projesi hazır. Finansmanıyla ilgili 2 ön protokolü dünyanın en önemli finans kuruluşlarından biri olan Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası'yla imza altına aldığımız bir projenin, Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınmadığını gördük. Yani burada İzmir, Mersin, Muğla, Ankara gibi birçok şehrimizin yaşadığı problemin bir benzerini daha dün yaşamış olduk. O kadar enteresan bir anlayışla hareket ediyorlar ki. Şimdi bir insanın içinde haset varsa, kıskançlık varsa, bir insanın içine kötülük girmişse, görevini yapmasına nasıl engel oluyor biliyor musunuz? Normalde o imzayı atmalı. Onu o listeye koymalı. Eli böyle titriyor, titriyor, attı atacak; imzayı atmıyor. Atmıyor. Bu insanların aklı gitmiş. Dertleri hizmet değil. Dertleri; insanlar hizmetle buluşsun değil. Yatıyorlar, kalkıyorlar ‘Aman bu CHP'li belediyeler, Millet İttifakı'nın belediyeleri iş yapmasın.’ Allah, size akıl versin. İnanın çok dua ettim. Allah, size akıl versin. Tekrar dua ediyorum. Ve Allah, sizin iftiralarınızdan, kötü emellerinizden, biz hizmet etmek isteyen güzel insanları ve milletimizi korusun.”

“VATANDAŞLARIMIZ DEMOKRASİYE, ADALETE SAHİP ÇIKTIKÇA HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAK”

“Bundan sonra da hizmetten bizi alıkoymaya çalışacaklar” diyen İmamoğlu, “Hileyle, şikeyle alıkoymaya gayret edecekler. Bana ya da diğer belediye başkanları arkadaşıma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne değil, milli iradeye karşı hile yapmaya gayret edecekler. Millet aleyhine şike yapma gayreti içerisinde olacaklar, ki bizi durdurabilsinler. ‘İstediğimiz soruşturmayı açarız, istediğimiz kararı aldırırız’ diye düşünen bu hilecilere, bu şikecilere, milletin iradesine karşı darbe yapma girişiminizi boş çıkaracağımızı buradan tekrar söylüyorum. Hevesleri kursaklarında kalacak. Çünkü, sizler kıymetli vatandaşlarımız, demokrasiye, adalete sahip çıktıkça, hevesleri kursaklarında kalacak. Biz, icraat yapmaya, yatırım yapmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunları yaptıkça, hevesleriniz kursaklarınızda kalmaya devam edecek. Durmayacağız. Projeleri milletimizin lehine, asla bir avuç insanın değil, milletimizin çıkarına, harekete geçirmeye ve hizmete geçirmeye devam edeceğiz. Her bitirdiğimiz iş, milletimizin o güçlü sesini yansıtacak. Bu sesi duymazdan gelenin, milletin gönlünde yeri olmaz. Haddinizi bilin. Bu sesi duymadan, milletin sesini duymadan, milletin gönlünde yer alamazsınız. Sizi uyarıyorum: Milleti yok sayanı, millet de yok sayar. Tarih bunu defalarca yazmıştır. Bunu bize, 100. yılına girdiğimiz Cumhuriyet öğretmiştir. 100’ncü yılımızda, Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet’e layık olacağız. Demokrasiyle adaletle ve hukukla taçlandıracağız.”

“1923 UMUT DOLU BİR YILDI, 2023 DE ÇOK GÜZEL BİR YIL OLACAK”

Bu kapsamda tek yapılması gerekenin yeni bir yönetim anlayışını, yeni bir ahlakı, yeni bir adalet ve hukuk düzenini güçlü bir biçimde, demokrasiyle birlikte hayata geçirmek olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, konuşmasını, “İşte 2023, bunun yılı olacak. Türkiye, bizim ortak evimizdir. 85 milyon insanıyla yaşadığımız, ortak evimizdir. Bu evin tapusu kimde? Asla bir kişide değil. Bir avuç kişide hiç değil. Milletimizde, milletimizde bu ev. Evin tapusu, 85 milyon insanımızda. İnşallah hep birlikte, Cumhuriyet’e olan borcumuzu 2023 yılında layıkıyla öderiz. Yüzüncü yılı hep birlikte kutlarız. 1923 umut dolu bir yıldı. Çok güzel bir yıldı. 2023 de çok güzel bir yıl olacak. Her şey çok güzel olacak” sözleriyle noktaladı.

TORUN: “ONLAR KONUŞACAK, BİZ YAPACAĞIZ”

Katılımcılara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını ileten Torun, “Gerçekten çok güzel bir eserin hemen yanı başında duruyoruz. KİPTAŞ Genel Müdürümüz anlattı, Büyükşehir Belediye Başkanımız ifade etti. Hemen yanı başında bir proje var. 2019 yılında başlanmış. ‘A’layla Va’layla anlatmışlardı; hatırlarsınız. Belli rakamlar vermişlerdi. Ama, ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Gerçek burada, hayali orada. Bizim belediyelerimiz, her türlü baskıya, engellemelere rağmen olağanüstü işler başarıyor. Toplumumuzun bütün kesimlerine hizmet veriyor. Hiç kimseyi ayrıştırmadan çiftçisine de işçisine de memuruna da dar gelirlisine de toplumun bütün kesimlerine hizmet veriyor. Az önce Ekrem Başkan'ımın ifade ettiği gibi, her ne kadar yatırım programı bir şekilde engellense de ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. Bütün büyükşehirlerimizde, illerimizde de yaşıyoruz bunu. Onlar konuşacak, biz yapacağız. Ve yaptıklarımızla inşallah, yapılacak ilk seçimde de onların yaptıklarını örnek göstererek, iktidar olacağız. Geliyor gelmekte olan” şeklinde konuştu.

TAŞKIN: “MERKEZİ İKTİDARI DA BİZ YÖNETECEĞİZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın da Ekrem Bey’in açılış hızına yetişemiyoruz gerçekten. Kısa süre önce Bostancı-Dudullu metro hattının açılışı vardı. Ondan çok kısa süre önce, biraz dikkatlerden kaçan 11 kreşin açılışı vardı. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler, 5 milyon haneye, yani yirmi milyon kişiye sosyal yardımda bulundular. Bu da şunu gösteriyor: Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Şimdiden hazırız. Biz yönetiyoruz. Merkezi iktidarı da biz yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN EKREM İMAMOĞLU'NA DESTEK

İmamoğlu’na destek olmak için İstanbul’a gelen CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

MANSUR YAVAŞ: Bu projede emeği geçen herkese, emekçilerinden, idare edenlerine kadar, karar verenlere kadar, çok tebriklerimi sunuyorum. Yine buraya güvenip katılan ailelerimizden de şunu istiyorum: Cenab-ı Allah, o kurayı çekerken -nasılsa görüp bakmışlardır- hangisi beğendiyse, onu çıkmayı nasip etsin diyorum. Sağlıklı, hayırlı, huzurlu, huzurlu bir ömür diliyorum bu evlerde yaşarken.

TUNÇ SOYER: Göreceksiniz, bir şey değişecek; her şey değişecek. Bu memlekette yaşayan hiçbir vatandaş, ne bu hayat pahalılığını, ne bu yüksek enflasyonu hak etmiyor. Ama daha güzel bir memleketi, çok daha güzel bir memleketi hep beraber kuracağız diyorum. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum.

MUHİTTİN BÖCEK: Dünyada mekan önemli. Burada çok güzel mekanlar oluşturulmuş. Böylesi bir konut çalışmasında, başta Ekrem Başkanımıza, KİPTAŞ'ın Genel Müdürüne ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün burada kurada her şey gönlünüzce olsun, güzel binalarda oturmanız nasip olsun. Herkese hayırlı olsun.

KADİR ALBAYRAK: 150 günde 190 proje. İnanıyorum ki Sayın Ekrem Başkan ve ekibi, bu 150 günleri çok daha çoğaltacak. Biz de kendisinin her zaman manevi destekçisi olarak sonuna kadar yanında olacağız. Bu dairelerin sahiplerine sağlıklı, güzel bir yaşam diliyorum. İnanıyorum ki, geliyor gelmekte olan.

ZEYDAN KARALAR: 2023 yılı Cumhuriyet’imizin 100. yılı ve bizim tabii ki gurur yılımız. Gurur yılı da kura çekilişi de hayırlı olsun diyorum. 11 belediye başkanıyla niye uğraşıyorlar? Bize çok kötü bir tablo bıraktılar. ‘Bunlar zaten bu işin altından kalkamaz’ dediler. Ve ‘Zaten bunlar yaralı kuş, bunlar kanatsız kuş. Meclisi biz kazandık. Nasıl çalışacaklar? Ne yapabilirler ki’ dediler. Oysa biz, milletin parasını Afganlara, Suriyelilere, yandaşlara değil, Türk milletine harcadık. Gösterdik ki bütün Türkiye'ye; namuslu dürüst ve Cumhuriyet Halk Partili anlayışıyla hizmet yaparsanız, bu güzel milletimizin vergilerinde oluşan para, her şeye yetiyor. İşte Ekrem Başkan'ın yaptıkları. Ekrem Başkan'ı da kutluyorum. İstiyorlar ki, sahada biz olmayalım. Ekrem Başkanla uğraşıyorlar, Mansur Başkanla uğraşıyorlar. İzmir'le uğraştılar. Bizle uğraştılar. Mersin'le uğraşıyorlar. Herkesle uğraşacaklar. Ama başta Ekrem Başkan olmak üzere, kimle uğraşırlarsa uğraşsınlar, yağma yok. Yanındayız. Hiçbirinizi bir yere bırakmayız. Başta Ekrem Başkan ve kimin başına ne gelirse, onun yanındayız.

VAHAP SEÇER: Ben de Mersin'den selamlar getirdim sizlere. Şimdi bizi ‘yavru kuş’ zannettiler dedi de Sayın Zeydan Başkanımız; bizim için ‘topal ördek’ yakıştırması olmuştu. O zaman bunu duyduğumda şunu söylemiştim: ‘Topal ördek miyiz, tazı mıyız, zaman bunu gösterir.’ Maşallah tazı gibi de koşuyoruz. İşte Ekrem Başkan, çok önemli, çok güzel, değerli projeler yapıyor. Göstermelik değil, günü savmak için değil, yasak savmak için değil, gerçekten etkin, hani ‘evladiyelik’ deriz ya, gayet güzel, mimarisiyle, yapısıyla, her şeyiyle güzel işler yapıyoruz. 4 ay sonra da inşallah Türkiye'de her şey değişecek. Türkiye'de çok güzel işler yapacak bu kadrolar. Canı gönülden inanıyorum.

OSMAN GÜRÜN: Sesim biraz kısık. Ama kısamayacaklar, biz konuşmaya devam edeceğiz. Maça çıktık; maçta sürekli kural değiştiriliyor. VAR'a müracaat ettik; oradaki arkadaşlar da kuralı değiştiriyor. Sürekli faul alıyoruz, sarı kart alıyoruz. Ama hepimiz, burada bulunan sizlerle birlikte, onlara dört ay sonra kırmızı kartı göstereceğiz arkadaşlar. Ve gerçekten her şey çok daha güzel olacak. Bu ülkenin gerçekten hak ettiği bir yönetime kavuşacağız. Biz bunları hak etmiyoruz. Mutlu olmalıyız. Kardeşçe olmalıyız. Birlikte olmalıyız. Ve müreffeh olmalıyız. İnşallah ona ulaşacağız hep beraber.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU: Efeler diyarı Aydın'dan kucak dolu sevgi getirdim sizlere. Saygılarını getirdim. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere, tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Başta kadın kardeşlerim olmak üzere, yuvanızda çok büyük mutluluklar diliyorum sizlere. Eşinizle, çocuğunuzla, ananızla, babanızla ömür boyu mutluluklar. Evet, Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında yine Kemalistlere büyük iş düşüyor. Sevgiyle, saygıyla kalın.

“HAYSİYET DURAĞI”NI ZİYARET ETTİLER

Konuşmaların ardından, Bakırköy 23. Noter Başkatibi Nurettin Aytekin’in gözetiminde çekilen kuralarla, KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evleri’nin hak sahipleri dairelerine kavuştu. Torun, Taşkın, İmamoğlu ve CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları, törenin ardından Saraçhane’deki İBB ana yerleşkesinin önünde konumlandırılan “Haysiyet Durağı”nda, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da katılımıyla bir araya geldi. “Haysiyet Durağı”na imza atan ve duygularını aktaran heyet, anı fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem