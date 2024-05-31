Hulusi Akar mikrofonu açık unuttu: Komisyona gelen 'bilgi' açığa çıktı

TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda, TSK Personel Kanununda değişiklik önerisi görüşmeleri yapılırken, eski Milli Savunma Bakanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar mikrofonunu açık unuttu ve konuşmaları kayda yansıdı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Bakan'ın konuşmaları anında kayda giren diyalogda Akar'ın yanındakilere Bakan'la ilgili ''Adamın adı neydi? Bunu şimdi oylamaya mı sunacağız?'' diye sorduğu anlar şöyle kaydedildi:

- Hulusi Akar: Nerde lan? Burada konuşan nerden?

- Bu bizim komisyon üyesi değil, dışarıdan.

- Hulusi Akar: Öyle mi? Buraya oturabiliyor mu peki?

- Söz alabiliyorlar.

- Hulusi Akar: Neydi bunun soyadı? Soyadı neydi?

- Bakan, Bakan

- Hulusi Akar: Adamın adı neydi?

- Murat Bakan

- Hulusi Akar: Sn. Bakan toparlayalım...

- Bunu şimdi oylamaya mı sunacağız?

- Oylayıp reddedeceğiz.

- Hulusi Akar: Niçin!

- Bilgi geldi…