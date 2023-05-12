Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu'na dava açmayı reddeden kuvvet komutanlarını Erdoğan'a şikayet etmiş

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kuvvet komutanlarını AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet ettiği ortaya çıktı.

AKAR KILIÇDAROĞLU'NU ŞİKAYET ETMELERİNİ İSTEMİŞ

Konuyu gündeme gazeteci Barış Terkoğlu getirdi.

Terkoğlu'nun ifadelerine göre Akar, kuvvet komutanlarından Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu şikayet etmelerini istedi.

3 KOMUTANDAN RED

Akar'ın bu talebini Genel Kurmay Başkanı kabul etti. Ancak 3 kuvvet komutan dava açmayı reddetti.

ERDOĞAN'A ŞİKAYET ETMİŞ

Terkoğlu açıklamalarının devamında ise Akar'ın Kılıçdaroğlu'na dava açmayı reddeden 3 komutanı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet ettiğini söyledi.

Terkoğlu, "Hulusi Akar, kuvvet komutanlarından Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açmasını istiyor. Genelkurmay başkanı kabul ediyor, 3 kuvvet komutanı kabul etmiyor. Dava açılmıyor. Hulusi Akar, komutanları Erdoğan'a şikayet ediyor" ifadelerini kullandı.