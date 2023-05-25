'Hüda-Par'lı milletvekilleri Meclis'te yanlarında kadın istemiyor'

13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna kısa bir süre kala CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AKP listelerinden seçilen HÜDAPAR’lı vekillerin Meclis’te yanlarında kadın istemediğini öne sürdü.

'Hüda-Par'lı milletvekilleri Meclis'te yanlarında kadın istemiyor'

İkinci tur seçimlerine günler kala CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HÜDA-PARLILAR YANLARINDA KADIN İSTEMİYOR"

Ağbaba, 14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekili seçiminde AKP listelerinden seçilen HÜDAPAR’lı vekillerin Meclis’te yanlarında kadın istemediğini iddia etti.

Ağbaba, şunları söyledi:

“HÜDAPAR’ın milletvekilleri Meclis’te kadın çalışan istemiyorlar. Kadın çalışanın olmadığı katlarda çalışmak istiyorlar. İşte AKP’nin meclise soktuğu vekiller bunlar. Bunlar Cumhuriyet düşmanı, Atatürk düşmanı, bayrak düşmanı. 28 Mayıs seçimleri geçmeden bütün Türkiye tanısın bunları. Bizim bir taraftan afişlerimiz yırtılıyor, bir taraftan çeteler tarafından genel başkanımızın afişlerine saldırı düzenleniyor. Gençlik kollarımıza saldırıyorlar.

Bunların tamamını kınadığımı söylemek istiyorum. Biz savaşa değil seçime gidiyoruz. Herkese sesleniyorum bu huzurumuzu bozmasınlar. İnsanlar özgürce sandıklara gidip oylarını kullansınlar. Afiş yırtarak, gençlere saldırarak oyunuzu arttıramazsınız. Malatyalılar sizi tanır. Bu saldırıları yapan bir çete var ve buradan bu çeteleri kınadığımı söylemek istiyorum.”

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