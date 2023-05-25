Kilit roldeki Kürtler, 28 Mayıs’ta ne yapacak? "Kürt seçmeni için Erdoğan bir seçenek bile değil"

FİLİZ GAZİ- MELİSA GÜLBAŞ

Seçim sürecinde kilit roldeki Kürt seçmenin tutumu hemen bütün siyasi partilerin ve ittifakların odaklandığı konu oldu. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs’taki seçimde Kürtlerin yoğun yaşadığı illerde yüzde 70’leri aşan oy aldı.

Türkiye genelinde en fazla oyu Kürtlerin yoğun yaşadığı illerden alan Kılıçdaroğlu’nun oy oranlar Diyarbakır’da yüzde 71,95, Hakkari’de 72,32, Şırnak’ta yüzde 75,75, Tunceli’de 80,26 oldu.

Seçim sonuçlarıyla ilgili yapılan analizlerde de söz konusu illerdeki sandığa katılım oranının beklenenden düşük olduğu kaydedildi.

Ülke tarihi için çok büyük bir önemde olan 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kürtlerin tutumu nasıl olacak? Sandığa gitme oranlarında dikkate değer bir değişiklik olması muhtemel mi?

TEMEL: KÜRT SEÇMENİ İÇİN ERDOĞAN BİR SEÇENEK BİLE DEĞİL

Gerçek Gündem’e konuşan Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Kürt seçmeninin tutumunun ikinci turda da hiçbir şekilde değişmeyeceğini söyledi. Temel, Kürt seçmeninin Erdoğan rejiminin en büyük mağdurlarından biri olduğunu belirterek “Kürt seçmeni için Erdoğan bir seçenek bile değil, Erdoğan’ı göndermek için tek seçenektir. Kürt ve HDP seçmenleri iktidarın en büyük mağdurlarındandır” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’la yedi maddelik protokol üzerinde uzlaşıp anlaşmasının Kürt seçmenlerin sandığa katılım oranında hiçbir düşüş yaratmayacağını söyleyen Temel, Kürtlerin yeniden ‘Kılıçdaroğlu’ diyeceklerini dile getirdi:

“Kürtlerin sandığa gitme oranında herhangi bir düşüş yaşanmayacak aksine seçime katılım oranı artacak. Kürtler için Kılıçdaroğlu, Musa değil ama en azından Firavun'la mücadele etme duygusu içinde Kürt seçmenler.”

“MUHALEFETİN HASSAS, DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR”

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Temel, son olarak muhalefetin seçmenin motivasyonunu bozacak tutumlardan kaçınması gerektiğine vurgu yaptı:

“Kalan bu üç günlük süreçte muhalefetin motivasyon bozucu değerlendirmeleri olursa sorun çıkabilir. Muhalefet, HDP ve Kürt seçmenini zayıflatan, küstüren, yok sayan, haklarını gözetmeyen tutumlar içine girerse seçmeni seçimden soğutur. Muhalefetin bu konunda duyarlı olması gerekiyor, bunları asla yapmamalılar.”

RUHAVİOĞLU: HDP SEÇMENİ SANDIĞA GİTMEZSE, MUHALEFET İÇİN PARLAK SONUÇ ÇIKMAZ

Kürt Çalışmaları Merkezi Direktörü, araştırmacı yazar Reha Ruhavioğlu ise 14 Mayıs’ta Kürt illerinde sandığa gitme oranının Türkiye ortalamasından yaklaşık sekiz puan düşük olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

“AK Parti’nin kendi kitlesini sandığa gitme noktasında motive edebildiği görülüyor. Bu söylediğimden yola çıkarak sandığa gitmeyenler içinde Yeşil Sol Parti seçmeninin baskın olduğu çıkarımını yapabiliriz. İlk tur sonucu ve iki tur arasındaki gelişmeler özellikle HDP seçmeninde sandığa gitme motivasyonunu daha da düşürmüştü. Kürt illerinde sahanın son 10 günlük fotoğrafı muhalefet için iyi bir performansa işaret etmiyor. Yeşil Sol ve HDP de ikinci tur kararını daha bugün açıkladı. HDP ve YSP’nin son üç günde bütün teşkilatlarını bölgeye yığması ve seçmeni çok güçlü bir kampanya ile sandığa gitmeye motive etmesi gerekiyor.”

Ruhavioğlu, halihazırda Kılıçdaroğlu’nun dezavantajlı bir şekilde ikinci tura gittiğini ifade ederek “İkinci turda Kürt illerindeki katılım Türkiye ortalamasına yakın olmaz ve HDP seçmeni sandığa daha güçlü bir şekilde gitmezse muhalefet için parlak bir sonuç beklemek zor” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem