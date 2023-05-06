HÜDA PAR'dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

HÜDA PAR, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Sosyal medya hesabından partimize karşı halkı kin ve düşmanlığa sevk edici paylaşımlar yapan ve gerçeğe aykırı paylaşımlarını sürdüren, son olarak da Trabzon'da stant çalışmaları yapan üyelerimize karşı provokatörleri kışkırtan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

NE OLMUŞTU?

HÜDA PAR'ın Trabzon seçim standında yaşanan olaylar sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "HÜDA-PAR’lı vatan hainleri, domuz bağcılar, vatansever Trabzon halkının tepkisine neden şaşırdınız?" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem