HÜDA PAR'dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Son Güncelleme:
HÜDA PAR'dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

HÜDA PAR, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Sosyal medya hesabından partimize karşı halkı kin ve düşmanlığa sevk edici paylaşımlar yapan ve gerçeğe aykırı paylaşımlarını sürdüren, son olarak da Trabzon'da stant çalışmaları yapan üyelerimize karşı provokatörleri kışkırtan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

NE OLMUŞTU?

HÜDA PAR'ın Trabzon seçim standında yaşanan olaylar sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "HÜDA-PAR’lı vatan hainleri, domuz bağcılar, vatansever Trabzon halkının tepkisine neden şaşırdınız?" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
HÜDAPAR Zafer Partisi Ümit Özdağ
Son Güncelleme:
Fırından çıkan tavuğun nar gibi kızarmasını sağlayan taktik! Ustalar hep deniyor.. Fırından çıkan tavuğun nar gibi kızarmasını sağlayan taktik! Ustalar hep deniyor..
Akşener: Hayatımızda işitmediğimiz küfürleri işittik Akşener: Hayatımızda işitmediğimiz küfürleri işittik
Erdoğan, FETÖ'cüleri Kızılay’a yönetici yaptırmış: O görüşmeyi ilk defa anlattı Erdoğan, FETÖ'cüleri Kızılay’a yönetici yaptırmış
Çilekleri ziyan etmeyin.. Çilek reçeli yaparken asla atlamamanız gereken püf nokta Çilekleri ziyan etmeyin.. Çilek reçeli yaparken asla atlamamanız gereken püf nokta
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı uyardı: 100 bin EYT'linin başvurusu kabul edilmeyecek! "100 bin EYT'linin başvurusu kabul edilmeyecek"
İslam Memiş köşede parası olanlara seslendi: Yatırım için adres gösterdi İslam Memiş köşede parası olanlara seslendi: Yatırım için adres gösterdi
En şanssız 3 burç belli oldu: Hayata 1-0 geriden başlıyorlar En şanssız 3 burç belli oldu
Araba alacak milyonları ilgilendiriyor: Yeni dolandırıcılık oyunu ortaya çıktı Araba alacak milyonları ilgilendiriyor: Yeni dolandırıcılık oyunu ortaya çıktı
Uzman isimden 10 günlük hava durumu uyarısı: 'Tedbirinizi alın' Uzman isimden 10 günlük hava durumu uyarısı: 'Tedbirinizi alın'