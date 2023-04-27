HÜDA PAR'dan Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu!

HÜDA PAR, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan Mansur Yavaş ise, "Türkiye ve Türk Milleti ile sorunu olan bir oluşumun hakkımda açtığı dava omzumdaki şeref madalyasıdır" dedi.

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HÜDA PAR'dan Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu!

Seçim sürecinin başlamasının ardından Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecekleri açıklayan HÜDA PAR, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yavaş'a yapılan suç duyurusunun ardından Ankara Adliyesi önünde Zekeriya Yapıcıoğlu adına suç duyurusunda bulunduklarını belirten HÜDA PAR avukatlarından Ömer Salih Yemez, "Ankara halkına hizmet etmesi için seçilen ve bu doğrultuda çalışması gereken sözde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş, 19 Nisan 2023 tarihinde Sinop mitinginde sarf etmiş olduğu 'Terörist teröristtir; bunun PKK'lısı, HÜDA PAR'lısı ayrımı olmaz…, hepsine de karşıyız hepsinin de kökünü kazırız' sözleri ile, HÜDA PAR'ı bir terör örgütüyle birlikte anarak ve bir terör örgütü gibi yansıtarak HÜDA PAR'a gönül vermiş on binlerce insanımızı hedef göstererek halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu işlemiştir" dedi.

"ŞEREF MADALYASIDIR"

Suç duyurusuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ise, "Türkiye ve Türk Milleti ile sorunu olan bir oluşumun hakkımda açtığı dava omzumdaki şeref madalyasıdır. 15 Mayıs’ta bu şeref madalyasıyla iktidara geleceğiz. Milletimizin değerleriyle kavga eden kim olursa olsun mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecektir" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABB Başkanı Mansur Yavaş, HÜDA PAR için "Terörist teröristtir. Bunun PKK'lısı, HÜDA PAR'lısı ayrımı olmaz. Hepsine de karşıyız, hepsinin de kökünü kazırız" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Mansur Yavaş HÜDAPAR Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara
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