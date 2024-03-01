HÜDA PAR Genel Başkanı: "Ne biz Hizbullah’ın yaptıklarının sorumlusuyuz ne de DEM Parti PKK’nın yaptıklarının sorumlusu"

Seçimlerde Cumhur İttifakı çatısı altında giren Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR), Meclis’e 4 milletvekili soktu. Hizbullah’la yakınlığı üzerinden sıklıkla eleştirilen HÜDA-PAR’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DEM Parti’yle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“KİMSEYLE İTTİFAK HALİNDE DEĞİLİZ”

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin yayın organı Rudaw’a konuşan Yapıcıoğlu, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’de ilçelerde aday çıkardıklarını ancak büyükşehirlerde aday çıkarmadıklarını söyledi.

Yapıcıoğlu, “Açıkçası biz hiç kimse ile bir ittifak halinde değiliz. Biz tek başımızayız ve oylarımızı görelim dedik. O partilerden herhangi bir teklif gelmedi. Bizden de hiçbir partiye teklif gitmedi” dedi.

“BEN AVUKATLIK YAPARKEN BENİM VE MEHDİ’NİN YAZIHANESİ YAN YANAYDI”

HÜDA-PAR Batman Belediyesi Adayı Serkan Ramanlı’nın DEM Parti Batman Adayı Mehdi Öztüzün ile maçta çektirdiği fotoğraf sonrası başlayan tartışmalara ilişkin konuşan Yapıcıoğlu, şunları dile getirdi:

“Sayın Öztüzün de avukattır. Ramanlı da avukat ve ben de avukatım. Ben avukatlık yaparken benim ve Mehdi’nin yazıhanesi yan yanaydı. Aynı binada, aynı kattaydık. Elbette aramızda insanı ilişkilerimiz olacak.

Ailelerde bazıları DEM Partili, bazıları HÜDA-PARlıdır. Hatta aynı ailede farklı partilerden adaylar bile olur.

Bildiğim kadarıyla maça giderken de birbirlerinden haberleri de yok. Birbirlerine denk gelmişler. Bir fotoğraf yüzünden bir tarafta kıyamet koptu. Bizim açımızdan ise bu son derece doğal bir şey. Biz şunu söylüyoruz: Önümüzde bir seçim var, savaş değil. Seçime gidiyoruz, savaşa girmiyoruz. Siyasetin temiz bir dille yapılmalı ve biz bu gayreti gösteriyoruz.”

“NE BİZ HİZBULLAH’IN YAPTIKLARININ SORUMLUSUYUZ, NE DE DEM PARTİ PKK’NİN YAPTIKLARININ SORUMLUSU”

DEM Parti ile aralarında ihtilafın giderilmesi için ne yapılabileceğine yönelik soruyu da cevaplayan Yapıcıoğlu, şunları ifade etti:

“Açıkçası aracıya gerek yok. Biz şunu diyoruz: Ne biz Hizbullah’ın yaptıklarının sorumlusuyuz, ne de DEM Parti PKK’nin yaptıklarının sorumlusudur. Biz siyasi bir partisiyiz. DEM Parti de siyasi bir partidir. DEM Parti geleneğindeki bir partinin bir dönem ‘Şuna sırtımızı yaslıyoruz’ demişliği vardır, bizim öyle bir şey demişliğimiz de yok.

Memleketteki sorunların çözümü için yola çıktıysak dilimizin de bu doğrultuda olması gerekiyor. Bir tarafın siyaseti bizimkinden farklıysa onu ‘düşman’ olarak kodlamaya ihtiyaç yok.”

Cumhur İttifakı'nın ana omurgasını oluşturan AKP ve MHP'li siyasetçiler sıklıkla DEM Parti'yi PKK'yla bir görerek onların Kandil'den talimat aldıklarını ileri sürüyor.