İlhan Taşcı'dan, TRT Genel Müdürü Sobacı’ya yanıt

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, dün TRT’nin yayınlarıyla ilgili TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile görüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Günaydın, Sobacı’nın RTÜK üyeleri İlhan Taşcı ile Tuncay Keser’in TRT yayınlarına ilişkin yaptıkları tespitler hakkında; “Kamuoyuna sürelerle ilgili yansıyan açıklamalar, RTÜK’ün bazı üyeleri tarafından saptanan açıklamalardır. Dolayısıyla bu açıklamaların doğru olmadığını düşünüyoruz. Ben yetkisi ve görevi olmayan hangi bilimsel ölçütlere göre saptandığı belli olmayan yayın saati tartışmasının içine TRT’yi sokmak istemem” dediğini aktardı.

“SİZ ÖNCE KENDİ YASANIZI SONRA DA YSK’NİN İLKE KARARLARINI OKUYUN…”

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, bugün X hesabından yaptığı paylaşımda TRT Genel Müdürü Sobacı’nın sözlerine yanıt verdi. Sobacı’nın açıklamalarını eleştiren Taşcı şunları kaydetti:

“TRT Genel Müdürü, CHP’ye ‘ayrılmayan’ sürelerle ilgili hazırladığımız tabloyu bilimsel bulmamış, görevimiz olmadığını savunmuş. 85 milyon yurttaşın vergisiyle yayın yapan TRT’nin hangi lidere ve partiye ne kadar süre yer verdiğini 'bilimsel' olarak siz açıklayın. Hodri meydan. TRT Genel Müdürüne anımsatma; Tuncay Keser’le ben Anayasal üst kurul olan RTÜK’ün seçilmiş üyeleriyiz. Televizyonların her türlü yayınlarını -TRT de dahil- izlemek ve denetlemek bizim yetki ve görev alanımızda! Siz önce kendi yasanızı sonra da YSK’nin ilke kararlarını okuyun…"

TRT, 12-13 ŞUBAT’TA CHP’NİN İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR ADAYLARINA HİÇ SÜRE VERMEMİŞ

Taşcı paylaşımında TRT yayınlarının incelendiği iki görsel de paylaştı. Taşcı’nın paylaşımında yer alan bilgilere göre; TRT Haber’in 12 ve 13 şubat tarihli yayınlarında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay’a hiç süre verilmemiş. Buna karşın aynı tarihlerde AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’a 13 ve 15 dakika, AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’a 12 dakika ve 5 dakika ve AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ 5 dakika ve 21 dakika süre verilmiş.

Kaynak: ANKA