HDP'nin kapatılması davası: AYM kritik başvuruyu görüşecek

Seçimlere aylar kala Anayasa Mahkemesi, HDP'yle ilgili kritik bir başvuruyu gündemine alacak. Yüksek Mahkeme, "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu yarın görüşecek.

HDP'nin kapatılması davası: AYM kritik başvuruyu görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemli davada, partinin "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu yarın karara bağlayacak.

HDP'nin kapatılması istemli davada, Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partileriyle ilgili kapatma davasının, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasına bırakılması için AYM'ye başvurduklarını açıklamıştı.

Anayasa Mahkemesinde başvuruyla ilgili görevlendirilen raportör çalışmasını sürdürüyor. Yüksek Mahkemede görülen bir kapatma davasında ilk kez yapılan başvuruyla ilişkin raportör raporunun tamamlamasının ardından üyelerin, başvuruyu yarın ele alması bekleniyor.

PARTİNİN HAZİNE HESAPLARINA BLOKE KONULDU

Ceza davası prosedürü izlenen kapatma davası sürecinde, Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta bloke konulmasına hükmetmiş ve partiye buna ilişkin savunma yapması için bir aylık süre vermişti.

Partinin buna ilişkin cevabının ardından Hazine yardımlarına bloke konulmasına ilişkin karar, AYM Genel Kurulu tarafından tekrar ele alınacak. Heyet, gelecek cevabın ardından kararın kaldırılmasına veya tedbir hükmünün devamına karar verebilecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kapatma davasıyla ilgili süreçte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, sözlü açıklamasını 10 Ocak 2023'te yaptı.

HDP yetkililerinin, belirlenecek bir günde sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

Kaynak: AA

Etiketler
HDP Anayasa Mahkemesi (AYM)
Akşener'den Erdoğan'a Sinan Ateş çağrısı: Sen bostan korkuluğu musun? Siyaset 25 Ocak 2023 10:41
Sinan Ateş cinayetinde yeni gözaltılar Siyaset 25 Ocak 2023 10:38
İsmailağa'da kadınlara vaaz: Evlerinizden polis zoruyla mı aldık siz bizim peşimizden geldiniz! Güncel 25 Ocak 2023 10:30
AKP'de 4 il başkanlığına atama! Siyaset 25 Ocak 2023 10:27
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Demirtaş tek tek seslendi: 'AKP'liler, CHP'liler, DEVA'lılar, ilkokul mezunları lütfen okuyun' Özgür Demirtaş tek tek seslendi: 'AKP'liler, CHP'liler, DEVA'lılar, ilkokul mezunları lütfen okuyun'
Meteoroloji uyardı: Yağmur, kar, fırtına geliyor! Meteoroloji uyardı: Yağmur, kar, fırtına geliyor!
Canlı yayında açıkladı: EYT'de 9 Eylül 1999 tarihi esnetilecek mi? EYT'de 9 Eylül 1999 tarihi esnetilecek mi?
Fenerbahçe isim verip 4 gazeteciyi uyardı: 'Kendilerine çeki düzen versinler' Fenerbahçe isim verip 4 gazeteciyi uyardı: 'Kendilerine çeki düzen versinler'
Kobra Murat: Erdoğan Allah'ın nuru bir insan, beni çok seviyor ve bana 'kobram' diyor Kobra Murat: Erdoğan Allah'ın nuru bir insan, beni çok seviyor ve bana 'kobram' diyor