HDK'den Emek ve Özgürlük İttifakı'na açık mektup: Vekil sayısı vurgusu

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Emek ve Özgürlük İttifakı’na yönelik bir açık mektup kaleme aldı. Mektupta “Dönem, devrimci güç birliğinde her açıdan daha fazla ısrar etme, tekil örgütsel kazanımları önceleme algısını toplum nezdinde güçlendirecek tutumlardan uzak durma dönemidir” ifadelerine yer verildi.

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın 14 Mayıs seçimlerine ilişkin kararına dair açık mektup yayınlayan HDK, “Parlamentoda rejimin kaybettiği her sandalyeye odaklanmayan bir taktik hepimize kaybettirecektir” ifadelerini kullandı.

Mektupta, HDK olarak Emek ve Özgürlük İttifakı tarafından alınan bu karara destek verildiği ifade edildi.

ORTAK KAZANIM VURGUSU

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın 16 Mart’ta bir araya gelerek gerçekleştirdiği toplantı sonrasındaki alınan kararlarına da değinilen mektupta, “İttifakınızın son toplantısı sonrası ‘teknik çalışmalarda... İttifakın bileşeni olan tüm güçlerin kazanımlarını koruyup geliştirecek yol ve yöntemler esas alınacaktır’ açıklamasını da yapmış bulunmaktasınız. Öylesine kader tayin edici günlerden geçiyoruz ki teknik olarak ifade edilen her ayrıntının olumlu ya da olumsuz, halkların demokrasi ve özgürlük mücadelesine bir yansıması olacaktır. Yıllardır özenle sürdürdüğümüz ittifak politikasının kazandıran en temel özelliği, Kürdistan ve Türkiye halklarının demokrasi ve özgürlük mücadelesinin ortak kazanımlarından taviz vermemesiydi. Toplumsal olanın politikleştirilmesi, politik olanın toplumsallaştırılması hedefi, tavizsizliğimizin en başat öğelerinden biri olmaya da devam ediyor. Bugün de hem ittifakınız, bileşenlerine hem de halklara kazandıracak olanın, bu yaklaşım olduğunu düşünüyoruz” denildi.

VEKİL SAYISINA VURGU

Mektupta, her ittifak bileşeninin kendisini politik, örgütsel ve toplumsal düzlemde büyütme hedefinin anlaşılır olduğu bu hedefin ise ittifakın tamamının yararına olacak şekilde ele alınması gerektiğine dikkat çekilerek, “Faşizmin son yıllardaki yönelimleri karşısında ‘çokluk içinde birlik’ ilkesiyle varlığımızı koruduğumuzu, büyüdüğümüzü, güçlendiğimizi ve haklı olarak halkların umudu olduğumuzu hatırlatmak isteriz. Sadece egemenler açısından değil ezilenler açısından da kader tayin edici olan bu kritik kavşakta, her zamankinden daha fazla bu birlik ilkesine ihtiyacımız var. Türkiye ve Kürdistan halkları açısından hayati olan bu süreçte, ‘faşist bloku’ sadece cumhurbaşkanlığı seçiminde değil parlamento dağılımında da geriletecek seçim taktiklerini geliştirmek ittifak politikasının varlık koşullarındandır. O nedenle parlamentoda rejimin kaybettiği her sandalyeye odaklanmayan bir taktik hepimize kaybettirecektir. Bu yönüyle dönem, devrimci güç birliğinde her açıdan daha fazla ısrar etme, tekil örgütsel kazanımları önceleme algısını toplum nezdinde güçlendirecek tutumlardan uzak durma dönemidir” denildi.

KAZANIMLAR İTTİFAK İÇİN ‘CAN SUYU’ OLACAK

İttifak olarak ortak kazanımların, hem halklar hem de ittifak bileşenleri için “can suyu” olarak tanımlandığı mektupta, taktik ve stratejik uyumun da önemine değinilerek, “Ortak mücadelemizin geleceği ve faşist blokun ayakta kalmak adına olası her türlü saldırısını toplumsal mücadeleyle boşa çıkarabilmek için taktik-stratejik uyum, her zamankinden daha fazla toplumsal muhalefete gerekli olandır. Son yıllarda halklarımızın faşizm ve restorasyonculuk karşısında demokrasi ve özgürlük seçeneği olarak ortaya koyduğu üçüncü yol/kutup mücadelesindeki tavır ve bilinç, her birimize tarihsel sorumluluklar yüklemektedir. Faşizme, inkarcılığa, tekçiliğe ve sermaye talancılığına karşı halkların toplumsal ittifakında ısrar eden dostlarınız, yoldaşlarınız olarak devrimci bilincin, ferasetin galebe çalacağına inancımızı bir kez daha belirtiyoruz. Birlikte kazanmanın yolu, Demirci Kawalar’dan, Paris Komünlerinden miras kalan geçmişimizi, ileriye taşımak ve bunun gerisine düşmemekten geçiyor. Bu duygu ve düşüncelerimizle Emek ve Özgürlük İttifakı olarak sizlere bu zorlu ve onurlu yürüyüşte başarılar diliyoruz. Saygılarımızla birlikte kazandık, birlikte kazanacağız!” diye belirtildi. (MA)

Kaynak: Gerçek Gündem