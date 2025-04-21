Hayvancılık Alarm Veriyor! Çiftçiler Bir Bir Besiciliği Bıraktı

Hayvancılık sektöründe maliyetlerin artmasıyla ahırlar boşaldı. CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, artan maliyetler nedeniyle hayvancılık yapmaktan vazgeçmek durumda kalan Körük ailesini ziyaret etti.

küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan aile, yem fiyatlarındaki artış ve süt gelirlerindeki düşüş nedeniyle bini aşkın hayvanını satmak zorunda kaldığını ve yalnızca torunlarının sevmesi için sınırlı sayıda keçi, koyun bıraktıklarını belirterek yaşadıkları durumu anlattı.

Gürer, Niğde’deki hayvancılığın durumuna ilişkin değerlendirmede bulunurken, “Niğde bölgesinde büyükbaş hayvancılık, özellikle çiftçilik yapmayanlar için olabildiğince zorlaştı. Yem fiyatlarına dayanamadıkları için çoğu ahır boşaldı. Küçükbaş hayvancılık ise bölgede kısmen devam ediyordu. Ancak onlarda keçilerini satmak durumunda kalmışlar” ifadelerini kullandı.

Niğde’nin Altunhisar ilçesinde hayvancılıkla uğraşan İbrahim Körük yaşadıkları zorlukları şu kelimelerle ifade etti:

“500 büyük sağmal keçimiz vardı. 600-700 tane de oğlakları vardı. İkisinin toplamı 1.100-1.200 civarındaydı. Yıllardır bu işi yürütüyorduk. Fakat yem konusunda çok sıkıntı çektiğimiz için dayanamadık. Bir de mazotun pahalanması, sütün taşınma sorunu eklendi. Süt para etmedi. Keçi sütünü en son verdiğimizde 15 liraydı. Şu an elimizde yaklaşık 30 kadar hayvan kaldı. Binin üzerinde hayvan varlığımız varken 30 hayvana düştük. Yonca'nın fiyatı 12.000 lira, torba yem ise 600-650 lira civarında. Destek almadık, desteksiz yapmaya çalıştık. Süt için Konya Ereğli'den gelip alıyorlardı. Ancak mazot pahalanınca hem fiyatı düşürdüler hem de "kurtarmaz" dediler. Alımı bıraktılar, değerine süt satamayınca ve de giderler artınca çözüm bulamadık. Hayvanları satıp bu işi bırakmak zorunda kaldık. Bu ağıllar hayvan doluydu. Hepsi boş kaldı.”

Gürer’in “Bölgede hayvancılık geriliyor mu?” sorusuna yanıt veren Körük, “Altunhisar'da hemen hemen yok denecek kadar azaldı. Bu arazide 10-15 sürü vardı. Şu anda hiç yok, bir veya iki kişi kalmıştır. Yem, zaman ve nakliye bu durumun en önemli nedenleri. Mera konusunda da yardımcı olunmadı. Bölgede mera hayvancılığı tamamen bitti. Hayvanlara süt yemi ve yonca veriyorduk. Bir kısmını kendimiz yetiştirmemize rağmen yetmedi. Şu anda elimizdeki sınırlı hayvanlarda bitmek üzere. Bunlar da bittiğinde hayvancılığı bırakmış olacağım” dedi.

Gürer ise, açıklamalarında hayvancılığın bitmesiyle bölgede olumsuz sonuçlar yaşanacağını söyleyerek, “Bölgede kooperatifleşmenin gelişmemesi, sağım sonrası stoklama olanağı olmadığı için hemen aracı toplayıcıya sütün verilmesi, aracının düşük alım fiyatı vermesi gibi sorunlarda sürü sahiplerini yalnız kalmasına vesile olunca çözümü hayvancılığı bırakmakta buluyorlar” diye konuştu.