Can Atalay'dan Numan Kurtulmuş'a yanıt: Zulüm ve adalet mesajı

14 Mayıs seçimlerinde Hatay milletvekili seçilen Can Atalay, hala cezaevinde. Bu konuda hala bir adım atılmazken eleştirilerin odağında da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yer alıyor. Kurtulmuş Can Alalay’ın milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmemesine ilişkin yaptığı açıklamada "Ben onu oradan nasıl çıkaracağım? TBMM Başkanı bir yazı mı yazacak, bir karar mı verecek mahkeme adına? Burada kararın verilmesi mahkemenin sorumluluğundadır” demişti.

“MESELE CAN ATALAY’IN CEZAEVİNDEN ÇIKMASI DEĞİL”

Atalay, Silivri Cezaevi’nden Halk TV’den Fırat Fıstık'ın sorularını yanıtladı ve Kurtulmuş’a yanıt verdi.

“Numan Bey’e ne meramımızı ne de meselenin ciddiyetini anlatamamışız” diyen Atalay, “Mesele, Şerafettin Can Atalay’ın cezaevinden çıkması ve Numan Bey’in bu konuda ‘iyilik yapması yahut yapmaması’ değildir. Mesele TBMM Sayın Başkanı’nın, TBMM’nin saygınlığına, anayasal ilkelere, yasama meclisinin bir üyesinin ve o üyesi vesilesi ile tümünün böylesi bir hukuksuzluğa uğramasına karşı tutum alıp almamasıdır” ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş’un doğruları dillendirmesi, hukukun ve demokrasinin gereğinin önündeki engelleri kaldırması için tutum alması gerektiğini belirten Atalay, "Bu, sayın TBMM başkanının hem görevi hem de sorumluluğudur” dedi.

KURTULMUŞ’A ZULÜM VE ADALET MESAJI

Atalay Meclis Başkanı Kurtulmuş’a özetle şu yanıtı verdi:

"TBMM’ye bu saygısızlığı, yasama meclisi üyesinin içeride tutulmasını alttan almak; ‘Ben ne yapayım?’ diye sormak ileride hangi antidemokratik güçlerin işine yarar hiçbirimiz tahmin etmek dahi istemeyiz. Sayın TBMM başkanı, Gezi Davası denen hukuksuzluk şahikasını ise zaten bildiğinizi tahmin ediyorum. Umarım ‘zulüm’ ve ‘adalet’ konularında uzun uzun sohbet etme olanağımız da olur.”

‘HERKES AÇISINDAN KAYGI VERİCİ OLMALIDIR’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, “Gezi davası dokunulmazlık kapsamında” sözlerine de değinen Atalay, “Can Atalay meselesi ile ilgili Adalet Bakanı başta olmak üzere kimi çevrelerin ‘Anayasa 14 kapsamındadır’ zorlaması herkes ama herkes açısından kaygı verici olmalıdır. Bu tür yollara tevessül edenlerin kendilerinin dahi aklına gelmeyen karanlık güçlerin ekmeklerine yağ sürdüklerini ben anımsıyorum. Hiç kuşkum yok siz de anımsıyorsunuz" dedi.