Hatay'da CHP'den itiraz! İlk destek Özgür Özel'den geldi

Hatay'da saat 03.18 itibariyle toplam 3 bin 426 sandığın yüzde 98,37'i açıldı. Oyların yüzde 44.45'ini CHP'nin adayı ve mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş alırken, yüzde 44.27'sini Cumhur İttifakı ve AKP'nin adayı Mehmet Öntürk aldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yurttaşlara seslendi. Savaş, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli hemşehrilerimiz, rakibimiz kazandığını iddia ediyor ama biz sandıkta aldığımız bu seçimi algılara heba edemeyiz. Öndeyiz ve seçimi kazanıyoruz. Hiç kimse bu konuda bir şüpheye düşmesin."

Hatay'da CHP'den İtiraz

Hatay'da seçimi çok küçük bir farkla önde götüren CHP'nin bazı sandıklardan çıkan sonuçlara itiraz ettiği öğrenildi.

Sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında çıkan itiraz haberlerinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in X hesabından Hatay Valisi'ni hedef alan paylaşımı söylemleri kuvvetlendirdi.

Özel, paylaşımında; 'Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, doğrudan Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik, Hatay halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız.' ifadelerini kullandı.

HATAY SEÇİM SONUÇLARI

CHP

%44.45

AKP

%44.27