Toplamda 42 yıl cezası isteniyordu: HKP liderine bir soruşturma daha

HKP lideri Nurullah Efe, “Kaçak Saraylı Despot ve Çıkar Ortakları” başlıklı kitap kaleme aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Nurullah Efe hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan yeni soruşturma başlattı. Efe, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ifadeye çağrıldı. Nurullah Efe avukatları; Pınar Akbina, Fettah Ayhan Erkan ve Ali Serdar Çıngı ile birlikte dün İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne ifadeye gitti.

“İŞLEDİKLERİ SUÇLARIN HESABINI VERECEKLER”

HKP lideri Efe ifadesinde, “Savcı bey şunu demek istiyorsunuz aslında. Biz Tayyip Erdoğan’a laf söyletmeyiz. Türkiye’de Tayyip Erdoğan’aolumsuz laf eden herkes suçludur ve bu anlayış bizim için en temel kanundur ve biz sadece kanuna uyarız ve ona göre icraat yaparız. Buyurun yapın ne diyelim fakat unutmayın ki bu günler geçecek. Aslında sizin savunduğunuz iktidar ömrünün son baharını yaşıyor söylemiş olayım sonbaharın sonu kıştır ve onun sonu da sondur, bu iktidarın bütün sorumluları bir bir bu adliyelere gelecektir. Emri sadece Anayasadan, TCK’den ve vicdanından alan, aklı hür, irfanı hür, vicdanı hür savcı ve yargıçlardan oluşan mahkemelerin önüne çıkacaklar ve işledikleri suçların bir bir hesabını verecekler” diye konuştu.

“MÜCADELEYE DEVAM”

Konuya ilişkin HKP’den yapılan açıklamada, “İstedikleri kadar soruşturma ve dava açsınlar, Genel Başkanımız Nurullah Efe yazmaya, söylemeye, haykırmaya, mücadele etmeye ısrarla devam edecektir” denildi.

NE OLMUŞTU?

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe’ye bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Aynı zamanda Efe hakkında Erdoğan’a hakaret iddiasıyla açılan diğer davalarda toplam 42 yıl hapis cezası ve siyaset yasağını öngören TCK 53. maddenin uygulanması talep edildi.