Hakkında Osmanlı'ya ve Vahdettin’e hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılan Soyer'den ilk açıklama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hakkında Osmanlı'ya ve Vahdettin’e hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma hakkında açıklama yaptı.

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Hakkında Osmanlı'ya ve Vahdettin’e hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılan Soyer'den ilk açıklama

İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer'e 9 Eylül'de şehrin işgalden kurtuluşunun 100. yıldönümündeki konuşması nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı.

SOYER'DEN İLK AÇIKLAMA

Soyer söz konusu soruşturmaya ilişkin ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.

"İçişleri Bakanlığı’nın 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarındaki konuşmamdan dolayı bana soruşturma açtığını öğrendim" diye yazan Soyer, "Sözlerim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’undan alınmıştır. Maksadım çok açıktır: Milletin egemenliğine göz dikenlere karşı Cumhuriyetimizin yüz yıllık değerlerini ve devrimlerini savunmak, tüm tehlike ve tehditlere karşı korumak. Her sözümün arkasındayım. Buyrun, buradayım. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İlelebet yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" ifadelerini kullandı.

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