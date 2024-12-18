Hablemitoğlu Suikastında 28 Sayfalık Yeni Bilirkişi Raporu! Cinayetten Dakikalar Önce…

18 Aralık 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun ölümüne ilişkin istenen yeni bilirkişi raporu tamamlandı. Hablemitoğlu'nun suikast öncesinde markette 3 kişi tarafından takip edildiği ifade edildi.

Hablemitoğlu Suikastında 28 Sayfalık Yeni Bilirkişi Raporu! Cinayetten Dakikalar Önce…

Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun ölümünün 22.yıl dönümünde terör örgütü Fethullah Gülen’in bir numaralı sanık olarak yer aldığı davada Hablemitoğlu’nun takip edilip edilmediğinin tespitinin yapılması için bilirkişi raporu talep edilmişti.

Hablemitoğlu Suikastında 28 Sayfalık Yeni Bilirkişi Raporu! Cinayetten Dakikalar Önce… - Resim : 1

6 CD İNCELENDİ, 28 SAYFALIK RAPOR TAMAMLANDI

Aynı zamanda Hablemitoğlu’nu takip eden kişilerin 4 gün önce Eskişehir'de verdiği konferansa katılıp katılmadığının da incelenmesi istenmişti. Market içi güvenlik kamerası ve konferans salonu içerisinde bulunan kamera görüntülerinin yer aldığı 6 CD incelendi, 28 sayfalık bilirkişi raporu tamamlandı.

Hablemitoğlu Suikastında 28 Sayfalık Yeni Bilirkişi Raporu! Cinayetten Dakikalar Önce… - Resim : 2

MARKETTE ÜÇ KİŞİ TARAFINDAN TAKİP EDİLMİŞ

NTV’den Mustafa Berber’in haberine göre, raporda Hablemitoğlu'nun saldırıya uğramadan önce market içerisinde üç kişi tarafından takip edildiği değerlendirmesi yer aldı. Konferans salonundaki görüntülerde üç kişiye benzeyen 12 kişi tespit edildi ancak Hablemitoğlu'nu takip ettiği düşünülen kişilerin kameraya uzaklıkları nedeniyle konferans salonunda bulunan izleyicilerle kıyaslama yapılamadı.

Hablemitoğlu Suikastında 28 Sayfalık Yeni Bilirkişi Raporu! Cinayetten Dakikalar Önce… - Resim : 3

Mahkemenin talep etmesi durumunda sanıkların 2002 yılına ait fotoğraflarıyla kıyaslama yapılabileceği görüşüne de raporda yer aldı.

DAVA 2 OCAK'TA DEVAM EDECEK

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve FETÖ firarisi Mustafa Özcan, Enver Altaylı, emekli albaylar Levent Göktaş ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır'ın da aralarında olduğu 10 kişi hakkında açılan dava 2 Ocak'ta devam edecek.

Hablemitoğlu Suikastında 28 Sayfalık Yeni Bilirkişi Raporu! Cinayetten Dakikalar Önce… - Resim : 4

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Kaynak: NTV

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