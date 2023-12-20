Gözler CHP PM toplantısında: 250 belediye başkanlığı için adaylar belirlenecek

CHP Parti Meclisi, yarın saat 17.30'da yerel seçim gündemiyle toplanacak. Toplantıda, 250’ye yakın seçim çevresinin belediye başkan adaylarının belli olması bekleniyor.

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Gözler CHP PM toplantısında: 250 belediye başkanlığı için adaylar belirlenecek

Seçimlere kısa bir süre kala siyasi partilerin hazırlıkları hız kazandı.

CHP 250 ADAYI DAHA AÇIKLAYACAK

Geçtiğimiz günlerde 227 seçim çevresinde adaylarını açıklayan CHP, 250 adayını daha açıklamaya hazırlanıyor.

CHP Parti Meclisi, yarın saat 17.30'da yerel seçim gündemiyle toplanacak.

Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'ın haberine göre, PM’de, Adana, Mersin, Hatay ve Aydın büyükşehirleri de gündeme gelecek.

Adana’da mevcut başkan Zeydan Karalar, Mersin’de Vahap Seçer, Aydın’da Özlem Çerçioğlu ile devam edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hatay için ise Lütfü Savaş ile devam edilip edilmeyeceği belirsiz.

SALI GÜNÜ BİR TOPLANTI DAHA

CHP’de salı günü bir PM toplantısının daha yapılması planlanıyor. Toplantıda adayların bir kısmının daha açıklanacağı bekleniyor.

Öte yandan İstanbul’daki ilçe adaylarının bir kısmının da önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. CHP en geç 15 Ocak’ta tüm adaylarını ilan etmiş olacak.

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CHP 2024 Yerel Seçimleri
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