AP Türkiye Raportörü Amor'dan DEM Partisi ve KHK'lılara ziyaret

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor’u Meclis’te kabul etti.

Amor’u, Bakırhan ile Dış İlişkiler Komisyon Eş Sözcüsü Berdan Öztürk ve Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit karşıladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, DEM Parti’ye yönelik saldırıların ele alındığı öğrenildi. Bunun yanı sıra görüşmede süren Kobanê Davası’nın geldiği aşama ve Türkiye’nin Avrupa Birliği ilişkileri ele alındı.

KHK'DEN İHRAÇ EDİLENLERLE BULUŞTU

Nacho Sanchez Amor daha sonra DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve KHK ile ihraç edilen kamu emekçileriyle bir araya geldi.

Görüşmede, ihraç edilen kamu emekçilerinin başta yargı süreçleri olmak üzere yaşadığı sorunlar ele alındı.

KHK ihraçlarının mağduriyetinin 7 buçuk yılı aşkın bir süredir devam ettiği bilgisinin verildiği toplantıda büyük bir insani mahrumiyet yaşandığı belirtildi.

AİHM’in Yüksel Yalçınkaya kararına rağmen iktidarın hiçbir adım atmadığı ifade edilen toplantıda Amor, hukuksuzluğun farkında olduklarını ifade etti ve Avrupa Birliğine girişin Türkiye’nin demokratikleşmesi ile mümkün olabileceğini söyledi. Konunun takipçisi olduklarını belirten Amor, gereken adımları atacaklarını ifade etti.