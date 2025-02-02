Gökan Zeybek Duyurdu: CHP Binasına Taşlı Saldırı
CHP'nin Şile'de bulunan ilçe binasına taşlı saldırı düzenlendi. Olayı duyuran CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, saldırıyı kınayarak "Sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve hak ettikleri cezayı almaları üzere hukuki sürecin takipçisi olacağız" dedi.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, partisinin İstanbul'da Şile ilçe binasına taşlı saldırı düzenlendiğini açıklayarak, hukuki süreci takip edeceklerini söyledi.
'SORUMLULAR HESAP VERECEK'
Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan Zeybek, şu ifadeleri kullandı:
“Siyasette şiddetin, saldırının yeri yoktur. Şile İlçe Başkanlığımıza yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hain taşlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve hak ettikleri cezayı almaları üzere hukuki sürecin takipçisi olacağız. İlçe Başkanımız Aras Arslan'a, ilçe yönetimimize ve tüm Şile örgütümüze geçmiş olsun.”
Siyasette şiddetin, saldırının yeri yoktur!— Gökan Zeybek (@gokanzeybekCHP) February 2, 2025
Şile İlçe Başkanlığımıza yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hain taşlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve hak ettikleri cezayı almaları üzere hukuki sürecin takipçisi olacağız.
İlçe… pic.twitter.com/jBXPWIclP6
Kaynak: Haber Merkezi