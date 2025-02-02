Gökan Zeybek Duyurdu: CHP Binasına Taşlı Saldırı

CHP'nin Şile'de bulunan ilçe binasına taşlı saldırı düzenlendi. Olayı duyuran CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, saldırıyı kınayarak "Sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve hak ettikleri cezayı almaları üzere hukuki sürecin takipçisi olacağız" dedi.

Gökan Zeybek Duyurdu: CHP Binasına Taşlı Saldırı

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, partisinin İstanbul'da Şile ilçe binasına taşlı saldırı düzenlendiğini açıklayarak, hukuki süreci takip edeceklerini söyledi.

Gökan Zeybek Duyurdu: CHP Binasına Taşlı Saldırı - Resim : 1

'SORUMLULAR HESAP VERECEK'

Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

“Siyasette şiddetin, saldırının yeri yoktur. Şile İlçe Başkanlığımıza yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hain taşlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve hak ettikleri cezayı almaları üzere hukuki sürecin takipçisi olacağız. İlçe Başkanımız Aras Arslan'a, ilçe yönetimimize ve tüm Şile örgütümüze geçmiş olsun.”

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP Saldırı
9 Anketin Ortalamasında Çarpıcı Sonuç: AKP ve CHP'nin Arasındaki Oy Farkı Bıçak Sırtı... İşte Detaylar AKP ve CHP'nin Arasındaki Fark Bıçak Sırtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çarpıcı Seçim Açıklaması! 'Bugün Oylarımız Arzu Ettiğimiz…' 'Oylarımız Arzu Ettiğimiz Seviyede Değil' Dedi, O Tarihi İşaret Etti
Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız
Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç
ÇOK OKUNANLAR
Gıda Devinde Büyük Kriz! 7 Milyar Liralık Borçla Konkordato İlan Etti Gıda Devinde Büyük Kriz! Konkordato İlan Etti
SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak
81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat 81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat
Türkiye'nin Dolar Zengini İli Belli Oldu! Listenin İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Türkiye'nin Dolar Zengini İli Belli Oldu! Listenin İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
İnternette Yeni Dönem Başlıyor! Artık Ücretsiz ve Sınırsız Olacak İnternette Yeni Dönem Başlıyor! Artık Ücretsiz ve Sınırsız Olacak