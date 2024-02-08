Genelkurmay Başkanı, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Al-Aqeel Al-Nabet'i başkanlıkta resmi törenle karşıladı.

İki ülke marşlarının çalınmasının ardından Al-Aqeel Al-Nabet, onur kıtasını selamladı.

Genelkurmay başkanları, törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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