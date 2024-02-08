Erbakan, iş birliğine kapıları kapatmıştı: Yeniden Refah ve AKP yeniden mi görüşecek? İddialara yanıt geldi
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın AKP'ye kapıları kapatmasının ardından, iki parti arasında yeni bir görüşme yapılacağı iddialarına Yeniden Refah Partili bir yetkiliden yanıt geldi. Parti yetkilisi iddiaları yalanladı.
Yeniden Refah Genel Başkannı Fatih Erbabakan, geçen hafta yaptığı açıklamada AKP'ye işbirliği kapısını kapatarak, İstanbul Ankara ve İzmir'de kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurdu.
Bu açıklamanın ardından, iki parti arasında yeni bir görüşme yapılacağı öne sürülmüştü. Yeniden Refah Partisi'nden bir kaynak konuya ilişkin konuştu.
TGRT Haber'de yer alan habere göre, YRP'li isim, ittifak girişimleri kapsamında ortaya atılan yeni görüşme iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Erbakan, geçen cumartesi yaptığı açıklamada, AKP ile işbirliği yapmayacaklarını duyurmuştu.
Erbakan alınan karara ilişkin açıklamasında, parti tabanının iş birliği istemediğini, muhalefet kanadının da iş birliği ile seçimlere girmediğini ve görüşmelerde AKP'nin adil davranmadığına işaret etmişti.
Kaynak: Gerçek Gündem