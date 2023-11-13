Genel başkanlık yarışını kaybeden Kılıçdaroğlu'nun yol haritası belli oldu

CHP'de genel başkanlık yarışını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun aktif siyasete devam etme kararı aldığı ve bir vakıf kurma hazırlığında olduğu öğrenildi.

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Genel başkanlık yarışını kaybeden Kılıçdaroğlu'nun yol haritası belli oldu

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, CHP’de genel başkanlık yarışını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu’nun aktif siyasete bir vakıfla devam etme hazırlığında olduğu öğrenildi. Yeni yol haritasına göre Kılıçdaroğlu, yeni bir vakıf kuracak ya da var olan bir vakfın yönetimini devralacak. Vakfın hem İstanbul’da hem de Ankara’da birer ofisi bulunacak.

AKTİF SİYASETE DEVAM EDECEK

CHP’nin 38. Olağan Kurultayında genel başkanlık yarışını Özgür Özel’e karşı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, aktif siyasete devam etme kararı aldı.

Halen sosyal medya hesabı üzerinden gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu’nun çalışma ofisi açacağı belirtilmişti. Kılıçdaroğlu’nun yol haritasının ayrıntıları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, bugünlerde yeni bir vakıf kurmanın hazırlığını yapıyor. Kılıçdaroğlu’nun yol arkadaşlarıyla birlikte, faaliyette olan bir vakfın yönetimini devralmayı değerlendirdiği de öğrenildi.

İSTANBUL VE ANKARA'DA OFİSLERİ BULUNACAK

Kısa süre içerisinde sonuçlandırılması beklenen değerlendirmenin ardından bir vakıf mı kurulacağı yoksa bir vakfın mı devralınacağı konusunda karara varılacak. Her iki durumda da Kılıçdaroğlu tarafından yönetilecek olan vakfın hem İstanbul’da hem de Ankara’da birer ofisi bulunacak.

Kılıçdaroğlu, çalışmalarına bu ofislerde devam ederken bir yandan da konuklarını burada ağırlayacak. Güncel konular üzerinde fikirlerini açıklamaya devam edecek olan Kılıçdaroğlu aynı zamanda CHP ile ilgili de değerlendirmeler yapacak.

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP Vakıf
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