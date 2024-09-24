Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin Birleşme Toplantısından Karar Çıkmadı! Davutoğlu için Yeni Formül

Gelecek Partisi’nde yapılan DEVA Partisi ile birleşme toplantısından sonuç çıkmadı. Partililer sunulan önerileri uzun süre tartışsa da net bir karara varılamadı.

Altan Sancar Altan Sancar
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Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin Birleşme Toplantısından Karar Çıkmadı! Davutoğlu için Yeni Formül

Gelecek ve DEVA Partileri’nin birleşme amaçlı görüşmeleri devam ediyor. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan arasında geçtiğimiz hafta iki görüşme gerçekleştirildi. Görüşmelerde birleşme sürecine dair gelişmeler ve öneriler ele alındı. Taraflar birbirilerine önerilerini ve formüllerini sundu.

TOPLANTIDAN SONUÇ ÇIKMADI

Görüşmelerin ardından toplanan Gelecek Partisi yönetim kurulu, birleşme gündemine ele aldı. Yaklaşık altı saat süren toplantıya katılanlar birleşme sürecine dair olumlu ve olumsuz görüşlerini aktardı.

Toplantı ardından Gerçek Gündem’e bilgi veren parti kaynakları, toplantıdan sonuç çıkmadığını söyledi. Toplantıda partililerin çekincelerini dile getirdiğini söyleyen partililer, parti içinde itirazlar olduğunu belirtti.

DAVUTOĞLU’NA YENİ FORMÜL

Dile getirilen çekinceler arasında, birleşme sonrası genel başkanlık ve hangi partide birleşileceği soruları yer aldı. Partililerin bir kısmı DEVA çatısı altında birleşmenin olumsuzlukları konuşuldu. Gündeme gelen yeni bir formül ise Davutoğlu’nun kurulacak yüksek istişare kuruluna başkanlık yapması, Babacan’ın ise genel başkan olması oldu.

Yeni formülün DEVA Partisi’ne iletilmesi ve gelecek cevabın beklenmesi düşünülüyor. Partinin süreç içinde yeniden toplanması hedefleniyor.

Gelecek ve DEVA Birleşmeye YaklaştıGelecek ve DEVA Birleşmeye YaklaştıSiyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

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