Gaziantep'te AKP'li ve CHP'liler arasında kavga çıktı, 3 kişi yaralandı

Gaziantep'te Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde seçim çalışması yapan AKP'liler ile CHP'liler arasında kavga çıktı. Polisin müdahale ettiği kavga kameralara yansıdı. Kavga vatandaşları araya girmesiyle kavga sona erdi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kavgada 3 kişi yaralanırken; CHP'li bir genç polisin de kendilerine saldırdığını söyledi.

ANKA'ya konuşan genç, "Çevik kuvvetten cop yedim, bana yerde de tekme tokat giriştiler" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN AÇIKLAMA

Hastanede açıklama yapan CHP Gaziantep 1. Sıra Milletvekili Adayı Avukat Hasan Öztürkmen, olaya ilişkin şunları söyledi:

“Bugün saat 18.00 sıralarında Gaziantep’te vatandaşlara broşür dağıtan parti görevlilerimize, gençlik kollarımıza AKP’liler tarafından bir saldırı olmuştur. Yaralananların iddiasına göre bir yaralı arkadaşımızın polis copu ile yaralandığı iddia ediliyor. Gençlerimizde üç kişi ağır yaralı olarak şimdi hastanedeler. Biz de il başkanımız ve milletvekili adaylarımız ile takip ediyoruz. AKP’liler gün geçtikçe olayı sertleştirmeye çalışıyor. Bize açıkça saldırı olmuştur bugün Gaziantep’te. Şu anda hastaneden arkadaşlarımızın tedavileri ile uğraşıyoruz. Bunu yetkililere duyuyorum. Gençlerimiz polis copu ile yaralandığını iddia ediyorlar.”