Portakal ve Saymaz: Muharrem İnce bize küstü

Gazeteci Fatih Portakal, cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

İnce'nin kendisini arayarak sitem ettiğini anlatan Portakal, "Küstü bana. Böyle bir siyasetçinin olmaması gerekiyor. İnce gibi bir insanın bizi yönettiğini düşünsenize. Muhalefetteyken böyle, başa geldiğinde acaba gerçekten demokrat bir yönetici olabilir mi olamaz mı?" dedi.

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İnce’nin kendisine de “küstüğünü” belirtti. Saymaz, "Muharrem İnce bana da küstü. Fakat neden küstü, hangi aşamada küstü, onu anlayamadım. Arıyorum, açmıyor. Bir siyasetçinin, hele hele Cumhurbaşkanı adayının gazeteciye küsmesi çok tuhaf” dedi.