'Terör suçları' iddiası: İşte Yargıtay'ın bir sonraki AYM hamlesi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın başvurusu üzerine hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararına uymamasının ardından yargı krizi patlak verdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, hak ihlali veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda da bulunurken, bir sonraki hamlenin ne olacağını 12 Punto yazarı Müyesser Yıldız anlattı.

Yargı kulislerinde, Başsavcılığı'nın söz konusu suç duyurusuyla ilgili “görevsizlik” kararı verip, dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarına göndereceğinin konuşulmaya başlandığı aktarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça’nın, şimdilik bir hafta izne ayrıldığı ifade edildi.