'Soylu’nun şovu...' O uygulama poliste yok mu?

Gazeteci Barış Pehlivan, Cumhuriyet’teki köşesinde “Çok şaşırdığım tarikat buluşması” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Pehlivan bugünkü yazısında, ABD vatandaşlığına geçerek Türkiye'ye Allen Brooks adıyla giriş yapan FETÖ firarisi Abdullah Uzundere’ye dikkat çekti.

Yazıda, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun seçim sürecinde tanıttığı, şahsi cep telefonunda bulunan “KİM” adlı uygulamayı hatırlattı. “Soylu, fotoğrafını çektiği kişinin kimliğini 2 saniyede buluyordu” diyen Pehlivan, “Madem böyle bir teknolojimiz var, ülkeye girenlerde neden kullanmıyoruz” dedi.

Yazının ilgili kısmı şöyle:

İstanbul Havalimanı’na ABD’den gelen Allen Brooks isimli bir kişi pasaport işlemleri yapılırken şüpheli hareketler sergiledi. Brooks’un tedirgin hallerini fark eden polis, şüpheliyi parmak izi bölümüne götürdü. Burada yapılan çalışmada şüphelinin, FETÖ’ye üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan Abdullah Uzundere olduğu belirlendi.

Uzundere tutuklandı tutuklanmasına da...

Hatırlayın, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun telefonundaki bir yüz tanıma programı çok tartışılmıştı. Soylu, fotoğrafını çektiği kişinin kimliğini 2 saniyede buluyordu.

Soru şu: Madem böyle bir teknolojimiz var, ülkeye girenlerde neden kullanmıyoruz? Öyle ya, eğer polis şüphelenmeseydi ve parmak izini almasaydı o Fethullahçı yakalanmayacaktı...

Bu teknoloji sadece Bakan Soylu’nun şovu için mi yapıldı?