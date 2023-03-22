Ferit Şenyaşar, HDP'den aday adayı oldu

Şanlıurfa'da AKP'li İbrahim Halil Yıldız'ın yakınları ve korumaları tarafından babası ve ağabeyi öldürülen Ferit Şenyaşar, HDP’nin teklifine olumlu yanıt vererek aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Ferit Şenyaşar, HDP'den aday adayı oldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından babası ve ağabeyi katledilen, bir ağabeyi tutuklanan ve kendisi de katliamdan yaralı kurtulan Ferit Şenyaşar, Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) milletvekili olmak için yapılan davet üzerine aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, başvuru ardından konuşan Şenyaşar, başlatmış oldukları adalet nöbetinin devam edeceğini belirterek, milletvekilli olduğu takdirde adalet çığlığını Meclis’te de duyuracağını söyledi. 

HDP DAVET ETTİ

5 yıldır adalet mücadelesi verdiklerini ve 2 yıldır da Urfa Adliyesi önünde eylem yaptıklarını hatırlatan Şenyaşar, adaylık başvurusuna ilişkin de "HDP’den adalet mücadelemizi Meclis’te sürdürme çağrısı geldi, biz de bu çağrıyı dikkate alarak kendi aramızda yaptığımız istişare sonucunda HDP’den aday adayı başvurumu yaptım" dedi. 

ADALET NÖBETİ SÜRECEK

Urfa Adliyesi önünde devam eden Adalet Nöbeti eylemlerinin devam edeceğini söyleyen Şenyaşar, Meclis’e girmesi halinde mücadelelerini burada da sürdüreceklerini aktardı. İktisat mezunu olduğunu ancak milletvekilli olması halinde Meclis’te adalet ve insan hakları alanında çalışmalar yapacağını ifade eden Şenyaşar, "Bu coğrafyada haksızlığa ve hukuksuzluğa uğrayan herkesin Meclis'te sesi olacağım. Ceylan Önkol’dan Kemal Kurkut’a, Gulistan Doku’dan Berkin Elvan’a,  bu katliamları yapanların faillerinin bir an önce ortaya çıkıp ceza almalarını isteyeceğiz” dedi.

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