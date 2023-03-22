Eski AKP Milletvekili Süleyman Çelebi, CHP'ye geçti; Rozetini Kılıçdaroğlu taktı

Eski AKP Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi ve oğlu Mehmet Sait Çelebi, CHP'ye geçti. Rozetlerini CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

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Eski AKP Milletvekili Süleyman Çelebi, CHP'ye geçti; Rozetini Kılıçdaroğlu taktı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki dönem AKP Mardin Milletvekili Avukat Süleyman Çelebi ve oğlu Avukat Mehmet Sait Çelebi ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü.

CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılan Süleyman Çelebi ve Mehmet Sait Çelebi’ye parti rozeti taktı.

Görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, PM Üyesi ve Doğu Masası Koordinatörü Devrim Barış Çelik ve Genel Başkan Danışmanı Abdurrahman Yargucı da hazır bulundu.

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