Metin Göktepe raporunu yazan İçişleri Bakanlığı müfettişi de TİP’ten aday adayı

GERÇEK GÜNDEM- HABER MERKEZİ

Seçim takvimi işlerken milletvekili aday adaylarının partilere müracaatları sürüyor. Birçok önemli isim ilk kez milletvekili olmak için kendilerine yakın gördükleri partilere başvurdu. Aday adayları arasında en ilginç tesadüflerden biri TİP’te yaşandı.

8 Ocak 1996’da gözaltında işkence ile katledilen Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe, Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı eski Mülkiye Başmüfettişlerinden Avukat Refik Ali Uçarcı ise Ankara’dan TİP’e aday adaylığı için başvurdu.

İçişleri Bakanlığı’ndan 2002’de emekli olan Uçarcı, bakanlığın hazırladığı Susurluk raporunu hazırlayan ekibin başkanıydı. Refik Ali Uçarcı’nın İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi’yken hazırladığı bir başka önemli rapor ise Metin Göktepe’nin gözaltında katledilmesiyle ilgiliydi. İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı rapor, Metin Göktepe’yi öldüren polislerin yargılanmasının ve ceza almasının önünü açmıştı.

"METİN'İN ADININ GEÇMESİ TÜYLERİMİ DİKEN DİKEN ETTİ"

Gerçek Gündem’e konuşan Meryem Göktepe, “Bu tesadüf ve Metin'in adının geçmesi tüylerimi diken diken etti. Yine İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasında Fatma Nilgün Uçar'ın imzasını gördüğümdeki gibi hislendirdi. Fatma Nilgün Uçar mahkeme başkanı izinliyken yerine bakmış, o duruşmada hem tutukluluk kararı istemiş, hem de katillerin kasten insan öldürmekten yargılanmasına karar vermişti” dedi.

Refik Ali Uçarcı da Meryem Göktepe’nin aday adaylığından haberinin olmadığını söyledi. 2003’te İçişleri Bakanlığı’ndan emekli olan, 2005’te ise avukatlığa başlayan Uçarcı, Sabri Uzun, Emin Aslan, Hanefi Avcı ile Balyoz, Poyrazköy gibi ‘kumpas’ davalarında askerlerin savunmasını üstlenmişti.

Sosyal demokrat olduğunu söyleyen Uçarcı, hayatında ilk kez bir partiye üye olduğunu, bunun nedeni ise TİP Başkanı Erkan Baş ile milletvekillerinin değerlendirmeleri, çözüm önerileri olduğunu söyledi.