Fehmi Koru'nun senaryosu: Seçim ilginç bir hal alabilir

Gazeteci Fehmi Koru, Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına anayasadaki "Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir" maddesi gerekçe gösterilerek yöneltilen itirazları değerlendirdi.

Kendi adını taşıyan internet sitesinde yayınlanan yazısında Koru, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da "Diyelim ki ses çıkardık nereye gidecek? Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK). O üyeleri atayan kim? Erdoğan. Verdiği karara kim itiraz edecek?" görüşünde olduğunu dile getirdi.

Koru, bunun tam tersi yönde bir görüş beyan etti:

"Meslek hayatlarının zirvesinde bulunan hukukçulardan oluşan kurul üyelerinin, anayasanın ilgili maddesi önlerinde dururken, maddeyi tevil ederek farklı bir karara varmayacakları görüşümü ilk günden bu yana korudum. Hala aynı görüşteyim."

"Cumhur İttifakı partileri, itirazların kabul edilmeyeceğinden o kadar emin olmalılar ki, kararın iptal edilmesi halinde adaysız kalmayı bile göze almış durumdalar. YSK 'Erdoğan'ın yeniden adaylığı anayasaya aykırı' kararına varırsa Cumhur İttifakı adaysız kalacak, seçim diğer üç aday arasında geçecek" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"İşe bakın siz. Herhalde YSK'nın iptal yönünde karar almasını zorlaştırmak için böyle bir yola gidilmiş olmalı. Ancak, YSK üyeleri önlerindeki konunun yalnızca hukuki yönüyle ilgilenmek durumundalar; kararlarının doğurabileceği sonuçlar onların değil, aylardan beri yazılıp konuşulan anayasal engel hatırlatmalarına rağmen tutumlarından vazgeçmeyen politikacıların düşünmesi gereken bir ayrıntı.

Kararın iptalden yana olması halinde seçmenlerin önünde birden fazla seçenek yine olacak. Fizik öğretmeniyken siyasete girmiş Muharrem İnce'nin dört işlem cahili olması herhalde beklenemez. Oysa daha ilk günden seçimde ikinci tura kalacağı ve ikinci turda da kazanacağı iddiasını seslendiriyor.

Acaba hesabı, YSK'dan çıkabilecek kararın olumsuz olabileceği üzerine oturuyor olmasın?

'SEÇİM BAYAĞI İLGİNÇ OLABİLİR'

Tayyip Erdoğan'ın iki kez cumhurbaşkanı seçildiği için anayasadaki 'üçüncü kez aday olamaz' engeline takılması durumunda, Muharrem İnce, Millet İttifakı adayına oy vermeyecekler için ideal adres haline gelebilir.

Dördüncü aday adayı Sinan Oğan da.

Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan arasında geçecek seçim bayağı ilginç olabilir. Olur mu, olmaz mı? Sanırım bu sorunun cevabı için fazla beklememiz gerekmeyecek."

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