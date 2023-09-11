Fatih Erbakan'dan yerel seçimlere ilişkin ittifak açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, parti genel merkezinde basın toplantısı gerçekleştirdi.

2023 Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı içerisinde yer aldıklarını dile getiren Erbakan, "Bizler Yeniden Refah Partisi olarak seçimlerde 'sözde namus kavramının kökünü kazıyacağız' diyen bir İstanbul Sözleşmesi'ni tekrardan hayata geçirmek isteyenlere karşı durduk. Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer aldık. 'Beş-altı yaşında çocuğa Kur'an öğretmek, Taliban zihniyetidir' diyenlere karşı durduk. 'LGBT, Türk aile yapısını bozmaz, LGBT evlilikleri aslında normaldir, doğaldır ama şu anda toplum buna henüz hazır değil' diyen bir zihniyete karşı durduk. Milletimiz de bu yönde oy kullandı. Bütün ekonomik sıkıntılarına rağmen, geçim derdine rağmen dişini sıktı" dedi.

YEREL SEÇİM AÇIKLAMASI

Bir önceki seçimde 14 Mayıs'ta da oy potansiyeli ve seçmeni görmek bakımından kendi listeleri ve kendi adayları ile müstakil olarak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girdiklerini aktaran Fatih Erbakan, yerel seçimlerde de müstakil olarak kendi adaylarını çıkaracaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yerel seçimlerde de yine kendi adaylarımızla, kendi amblemimizle gidersek oy oranımızdaki yükselişi ve Yeniden Refah Partimizin yükseliş trendini görmemiz, kamuoyuna da göstermemiz mümkün olacak. Bu nedenle dediğim gibi kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla, partilerin gitmesi daha uygun ancak çeşitli sebeplerle, çeşitli ihtiyaçlardan dolayı birtakım ittifakların olması da söz konusudur. Dediğim gibi seçime yakın dönemde partiler görüşürler, böyle bir karar alabilirler. Bizimle ilgili de dediğim gibi herhangi bir teklif gelmesi halinde bunu yine yetkili kurullarımızda değerlendirir bir karara varırız. Ama şu an için biz kendi amblemimizle, kendi adaylarımızla gitmek için bütün il ve ilçelerimizde, genel merkezimizde hazırlıklarımızı, çalışmalarımızı sürdürüyoruz Genel merkezimizde de aday adaylığı başvurularını şu anda kabul ediyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem