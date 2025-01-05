Fatih Erbakan: Cumhur İttifakı Defterini Kapattık

Ekonomik kriz başta olmak üzere vatandaşın hoşnutsuz olduğu pek çok durum sebebiyle muhalefet kanadından erken seçim çağrıları yapılıyor. Bu nedenle henüz Türkiye'de yakın zamanda planlanmış bir seçim olmamasına rağmen partiler arasındaki ittifaklar da gündemden düşmüyor.

Son olarak Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı TV100 yayınında 14 Mayış seçimlerinden bahsederek, gelecek seçimlerde ittifak olasılığını nasıl değerlendirdiğini ve kendilerinin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili açıklamalar yaptı.

'CUMHUR İTTİFAKI İLE BİR ARAYA GELMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ'

"Cumhurbaşkanı Erdoğan sizin için ne ifade ediyor" sorusuna Erbakan, şu yanıtı verdi:

"Denenmiş bir kez daha denenmez düşüncesi ile hareket ediyoruz. Bir daha Cumhur İttifakı ile bir araya gelme düşüncemiz yok, söz konusu değil. Bunu hem teşkilatlarımız hem seçmenimiz hem halkımız da bunu bu şekilde istiyor. Kurmaylarımız, parti yönetimi aynı şekilde düşünüyorlar. Yapılan istişarelerde görüşmelerde özellikle 14 Mayıs seçimlerindeki mutabakat metnine uyulmaması nedeniyle bu dosyayı kapattığımızı ifade ediyoruz. Biz yapılacak olan genel seçimde milletvekilliği seçiminde ittifak düşünebiliriz.

'KENDİ CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZI ÇIKARACAĞIZ'

Cumhur İttifakı dışında muhalefetteki muhafazakar tabana, sağ seçmene hitap eden partilerle milletvekilliği seçiminde bir ittifak düşünebiliriz. Ama Cumhurbaşkanı adayını Yeniden Refah Partisi kendisi çıkartacak. Bunun kararını verdik. Çünkü bir seçimde biz sayın Cumhurbaşkanı lehine çekildik, bir seçimde daha bir başka aday lehine seçime girmemek siyasi açıdan da uygun bir davranış değildir. Yeniden Refah Partisi'nin bir Cumhurbaşkanı adayı olacaksa bunun Genel Başkan olması son derece doğaldır."

Kaynak: ANKA