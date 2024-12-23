Fatih Erbakan, Asgari Ücret Talebini Yineledi: 'Hükümeti Bir Kez Daha Uyarıyoruz'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılı bütçesi ile asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bütçe görüşmelerinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 'pembe tablo' çizdiğini söyleyen Erbakan, mali disiplinin sağlanamadığını söyledi. Partilerinin görüşlerinin dikkate alınmadığını belirten Erbakan, 2025 yılı bütçesini "borç ve faiz bütçesi" olarak nitelendirdi.

'VERGİLER YÜZDE 44 ARTIRILACAK'

Bütçede yaklaşık 2 trilyon liranın faiz ödemesine ayrıldığını ifade eden Erbakan, faize ayrılan bütçeyle 750 bin konut, asgari ücretliye de 16 bin lira ek ödeme yapılabileceğini söyledi. Fatih Erbakan, vergilerin yüzde 44 artırılacağını, buna rağmen asgari ücretliye, işçiye, memura ve emekliye bu oranın altında zam yapılacağını dile getirdi.

'HÜKÜMETİ BİR KEZ DAHA UYARIYORUZ'

Asgari ücret için "35 bin lira" talebini yineleyen Erbakan, "Tüm faturayı dar gelirli milyonlara keserek, enflasyonla mücadele yapılmaz. Biz de hükümeti bir an evvel bu yanlış anlayışlarından kurtulmaya ve Milli Görüş hükümetlerinin uygulanabilir ve bilimsel anlayışını uygulamaya davet ediyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak hükümeti son olarak bir kez daha uyarıyoruz. Önce imtiyazlar anlayışından bir an evvel kurtulun. Önce millet anlayışını uygulamaya geçin. İsrafı önlememiz gerekiyor. Milletin hakkını imtiyazlı holdinglere vermekten vazgeçmeniz ve denk bütçe yaparak milleti ve ülkeyi bu faiz belasından faiz kurtarmanız, paylaşımda adaleti sağlamanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi