Fahrettin Altun’un Acı Günü! Amcası Hayatını Kaybetti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un 87 yaşındaki amcası Nurettin Altun, hayatını kaybetti. Altun, Artvin’de toprağa verilen amcası için taziyeleri kabul etti.

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Fahrettin Altun’un Acı Günü! Amcası Hayatını Kaybetti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybeden amcası Nurettin Altun’u Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Oba köyünde son yolculuğuna uğurladı.

Fahrettin Altun’un Acı Günü! Amcası Hayatını Kaybetti - Resim : 1

87 yaşında hayatını kaybeden Nurettin Altun, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, köy mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Fahrettin Altun’un Acı Günü! Amcası Hayatını Kaybetti - Resim : 2

Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, defin sonrası taziyeleri kabul etti. Cenazeye köy sakinleri ve çevre ilçelerden vatandaşlar da gelerek Altun’u son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Kaynak: İHA

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