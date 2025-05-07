Fahrettin Altun’un Acı Günü! Amcası Hayatını Kaybetti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un 87 yaşındaki amcası Nurettin Altun, hayatını kaybetti. Altun, Artvin’de toprağa verilen amcası için taziyeleri kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybeden amcası Nurettin Altun’u Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Oba köyünde son yolculuğuna uğurladı.
87 yaşında hayatını kaybeden Nurettin Altun, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, köy mezarlığında dualarla toprağa verildi.
Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, defin sonrası taziyeleri kabul etti. Cenazeye köy sakinleri ve çevre ilçelerden vatandaşlar da gelerek Altun’u son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Kaynak: İHA
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