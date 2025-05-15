Fahrettin Altun Kritik Zirveyi İşaret Etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'e Ne Söyleyecek?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna lideri Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretiyle alakalı açıklama yaptı. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy'nin gündemi hakkında bilgi verirken, Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşı hakkındaki tutumunu net olarak belli edeceğini ifade etti.

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Fahrettin Altun Kritik Zirveyi İşaret Etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'e Ne Söyleyecek?

Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısı sonrası müzakerelerin yeniden başlaması gündeme gelirken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün Rus heyetiyle Türkiye'de görüşecek. Ukrayna liderinin Türkiye'ye gelmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Zelenskiy'nin ziyaretine ilişkin bir açıklama yaptı.

Fahrettin Altun Kritik Zirveyi İşaret Etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'e Ne Söyleyecek? - Resim : 1

'CUMHURBAŞKANIMIZ YAKLAŞIMINI ANLATACAK'

İletişim Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zelenskiy ile savaşın gidişatı hakkında görüşeceğini belirtti. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy ile Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki son gelişmeleri tüm veçheleriyle ele alacaktır" ifadelerini kullandı.

Ziyaret kapsamında hem ikili hem de heyetler arası görüşmeler yapılacağını söyleyen Altun, "Cumhurbaşkanımız, ülkemizin vakit kaybedilmeksizin ateşkesin ve barış müzakerelerinin başlamasına yönelik yaklaşımını vurgulayacaktır" dedi.

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Kaynak: AA

Etiketler
Fahrettin Altun Volodimir Zelenskiy Recep Tayyip Erdoğan
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