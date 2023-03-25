Fahrettin Altun, Erdoğan'ın mezuniyet belgelerini paylaştı; Eski AKP'li vekil 'soyadı' ayrıntısına dikkat çekti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın yükseköğrenim diplomasına sahip olup olmadığı sık sık gündeme gelen bir konu. Hatta Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin tutanağının ‘tam kanunsuzluk’ içerdiği gerekçesiyle seçimin yenilenmesi dahi talep edilmişti. Kamuoyuyla bir diploma örneği paylaşılsa da bunun sahte olduğu öne sürülmüştü.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığa başvuran Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneğini istemiyse Erdoğan’ın ‘tartışmalı diploması’ tekrar gündeme geldi.

İletişim Başkanı Altun da Hürriyet gazetesi aracılığıyla bazı belgeler paylaştı.

Paylaşılan ‘diploma’da Erdoğan’ın Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden dört yıllık işletme bölümü mezunu olduğu yazılı.

Mezuniyet tarihi Şubat 1981 olarak belirtilen diplomada rektör olarak Orhan Oğuz’un, dekan olarak Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel’in imzası yer alıyor.

Ancak Altun’un açıkladığı diploma, daha önce paylaşılan ve ‘sahte’ olduğu öne sürülen diplomayla birebir örtüşüyor.

ERDOĞAN'IN İMZASI

Altun’un açıkladığına göre Erdoğan’a bu okuldan verilen 678 no’lu ve 3 Nisan 1981 tarihli geçici mezuniyet belgesi dönemin dekanı Sinan Artan imzasını taşıyor. Aynı belgenin 677 sayılı olanında Erdoğan imzası ve el yazısıyla, “Geçici mezuniyet belgemin aslını elden aldım” ifadesinin yer aldığı görülüyor.

DİPLOMA DEFTERİ

Altun’un paylaştıkları arasında bir de diploma defteri var.

Bu belgede Erdoğan’ın diploma derecesinin ‘orta’ olduğu belirtilirken, bir diploma numarası da yazılmış.

Bu defterde Marmara Üniversitesi mezunları ve tüm öğretim kadrosunun fotoğraflarıyla sıralandığı öne sürüldü.

ASKERLİK ŞUBESİYLE YAZIŞMA

Altun, fakülte sekreterliğiyle Rize Askerlik Şubesi Başkanlığı arasındaki bir yazışma olduğunu öne sürdüğü bir belge de açıkladı.

Hürriyet, belgenin fakülte sekreteri Kamuran Orhan imzasıyla askerlik şubesine gönderilen 3 Nisan 1981 tarihli bir yazı olduğunu, okulun 2443 numaralı öğrencisi Recep Tayyip Erdoğan’ın mezuniyeti bildirildiğini öne sürdü.

Altun, Erdoğan’ın İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni kazandığının belirtildiği 1974 tarihli bir belge de paylaştı.

ESKİ AKP'Lİ VEKİL, SOYADI AYRINTISINA DİKKAT ÇEKTİ

Eski AKP Milletvekili Feyzi İşbaşaran ise Altun paylaştığı belgelerin sahte olduğuna dikkat çekerek "Goebbels Fahrettin’in yayınladığı ,Erdoğan’ın ‘Üniversite diploma kayıt defteri’ çok silik, okumak zor Bu kayıttaki hanımefendilerin kızlık soyadları da yazılı. Evlenen kadınların kızlık soyadlarını kullanabilme yasası 2014’te çıktı" dedi.

İşbaşaran şöyle devam etti:

"Goebbels Fahrettin ile Marmara Üniversitesinin yayınladığı kayıt numaraları da bir birini tutmuyor Sahte diplomadan sonra şimdi de sahte evrak düzenlemek çıktı ortaya"