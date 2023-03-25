Veli Ağbaba, Malatya'daki yıkımı gösterdi: Malatya'nın ayağa kalkabilmesi için özel bir kanun gerekiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, deprem bölgesi Malatya kent merkezindeki ağır hasara dikkat çekti.

Kentin sokaklarını ve caddelerindeki yıkımı kayıt altına alan Ağbaba, sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayında şunları söyledi:

“Malatya’nın bu bölgesi tamamen yok olmuş durumda. Yani Malatya’nın ticari merkezi, yok olmuş durumda. Malatya ağır hasarlı. Burası Akpınar, Malatya’nın en eski caddelerinden birisi… Malatya ağır hasarlı. Malatya’da yıkılan bina oranı birçok ilden daha yüksek. Malatya’da ticaret bitmiş, iş bitmiş, esnaf yok olmuş durumda. Malatya’yı depremde az hasarlı iller arasında gösteren AFAD’a; ‘gel gözünle gör’ diyoruz.

'TRT MALATYA'YI GÖSTERMİYOR'

Malatya’nın tekrar ayağa kalkabilmesi için, Malatya’nın eski Malatya olabilmesi için; herkesin el ele vermesi gerekiyor. Özel bir kanun çıkarılması gerekiyor. AFAD diyor, ‘Malatya depremden az hasarla çıkmış.’ Bu tamamen yalan. TRT, çekmiş olduğu filmde Malatya’ya göstermiyor ki… Aslında gösterilecek bir Malatya yok, o doğru. Ama depremden çok etkilenmiş bir il Malatya. Birileri konuşmuyor, ama biz susamayız. Bütün Türkiye’ye, Malatya’nın depremden nasıl etkilendiğini gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Malatya’da yaşamın devam ettirebilmesi için, insanlarımızın tekrar bu şehirde yaşayabilmeleri için elimizden geleni yapacağız.

Lütfen kentinizi terk etmeyin. Malatya sizinle güzel. Malatya siz geldiğiniz zaman daha da güzel olacak. Bu şehri hep birlikte el ele, kol kola ayağa kaldıralım.”