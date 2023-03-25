Kılıçdaroğlu'ndan Gaffar Okan'ın mezarına ziyaret: Devlet bu onurlu polisiyle de helalleşmek zorunda

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Hizbullah tarafından öldürülen emniyet müdürü Gaffar Okan'ın mezarını ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, "Rahmetli Gaffar Okkan’ın mezarına gittim, dua ettim. İzin vermeyeceğiz diye söz verdim. Ailesine de gideceğim. Devlet, bu onurlu polisi, bu güzel kalpli evladıyla da helalleşmek zorunda. Hele şimdi..." açıklamasında bulundu.