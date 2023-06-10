Evlere baskın yapıldı: Ezilenlerin Hukuk Bürosu avukatları gözaltında!

Ezilenlerin Hukuk Bürosu üyesi dört avukat gözaltına alındı. Hukuk bürosunun açıklamasında, "Dosyada avukat kısıtlılığı ve gizlilik kararı var. Devrimci avukatlık yapmak, ezilenlerin hukukunu savunmak suç değildir" denildi.

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Evlere baskın yapıldı: Ezilenlerin Hukuk Bürosu avukatları gözaltında!

Ezilenlerin Hukuk Bürosu, aralarında Sezin Uçar'ın da bulunduğu Ezilenlerin Hukuk Bürosu üyesi dört avukatın gözaltına alındığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan hukuk bürosu, üyeleri Sezin Uçar, Mustafa Taylan Savran, Gülhan Kaya ve Kader Tonç’un İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gerçekleşen ev baskınlarında gözaltına alındığını ifade etti.

Hukuk bürosunun açıklaması şöyle:

“Büromuz avukatlarından Sezin Uçar da dahil olmak üzere; 4 avukat arkadaşımızın sabah saatlerinde evine siyasi polis tarafından operasyon yapıldı. Dosyada avukat kısıtlılığı ve gizlilik kararı var. Devrimci avukatlık yapmak, ezilenlerin hukukunu savunmak suç değildir!”

Kaynak: Gerçek Gündem

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