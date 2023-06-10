CHP'de hayal kırıklığı: 'Neden' sorusuna yanıt aranıyor

Yenilenme sürecine giren CHP Genel Merkezi’nde seçimin neden kaybedildiği sorusuna yanıt aranıyor. Yeni MYK üyeleri ülkenin içine sokulduğu kutuplaştırmanın etkilerine dikkat çekiyor.

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CHP'de hayal kırıklığı: 'Neden' sorusuna yanıt aranıyor

Mayıs seçimleri sonrası kendi içinde değerlendirme ve yenilenme sürecine giren CHP Genel Merkezi’nde “hayal kırıklığı” havası gözlemleniyor. Parti içinde seçimle ilgili değerlendirmede bulunan kurmayların ilk yaptığı yorum genellikle “Bu sonuçlar beklenmiyordu” oluyor. Partinin değişen MYK’sinde yer alan isimler de “sonuçların böyle beklenmediğini” belirtirken “seçim öncesi kazanılması halinde iktidarda kimin hangi göreve getirileceğinin bile konuşulduğunu” söylüyor.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, partinin yeni MYK’sindeki isimler ise seçimden önce “Kazandık” havasının oluştuğunu belirtiyor ve bu nedenle parti içinde yaklaşık iki haftadır “durgun bir hava” olduğunu aktarıyor. Parti içi isimler “her şeye rağmen olumlu” olduğunu belirtiyor. Milletvekili seçim sonuçları partinin üst yönetiminden çok tabanda ve örgüt içinde değerlendiriliyor. Burada da “önseçim yapılmamasına tepkiler olduğu” görülüyor.  

ERDOĞAN’A YARIYOR

Parti içinde cumhurbaşkanı seçimlerinin kaybedilmesiyle ilgili de farklı yorumlar yapılıyor. Bazı isimler, “CHP terörle işbirliği yapıyor” söyleminin etkili olduğunu belirtirken, bazıları da bunun “bahane olarak gösterildiğini” kaydediyor. Yeni MYK’de asıl sorunun “ülkenin içine sokulduğu kutuplaşma ortamı” olduğunu belirtiliyor. Kurmaylar, “Türkiye’de iki kutuplu bir ortam var. Bu sonuçları etkiliyor ve kutuplaşma Erdoğan’ın oy oranını korumasını sağlıyor” yorumunu yaptı. 

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2023 seçim CHP Kemal Kılıçdaroğlu AKP
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