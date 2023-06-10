Sıcak para arayışı hızlandı: 'Erdoğan ve Mehmet Şimşek arasındaki ilk sorun'

Dövizdeki hareketlilik, art arda gelen zamlarla Türkiye'nin ekonomik krizden nasıl çıkacağı merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı görevini üstlenen Mehmet Şimşek ilk operasyonunu Merkez Bankası Başkanı’nı değiştirerek yaptı.

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın aktardığı kulis bilgilere göre Mehmet Şimşek'in yol haritası şöyle:

Öncelikle Orta Vadeli Program hazırlanacak. Ekonomideki yol haritası takvime bağlanacak. Ekonomideki dengelerin oturması 2 yılı bulacak. Vatandaşa acı reçete çıkarılmaması istense de bunun kolay olmayacağı belirtiliyor. Zamlar bunun ilk habercisi olarak değerlendiriliyor.

Kemer sıkmaya kamudan başlanacak. İsraf önlenmeye çalışılacak. Kamu yatırımları yeniden gözden geçirilecek. Yeni planlama öncelikle kamu yatırımları konusunda yapılacak.

Faiz politikaları konusunda keskin artışlar yerine yumuşak geçiş sağlanacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Şimşek’in faiz politikasının değiştirilmesi konusundaki anlaşmasına bağlı olarak faiz konusunda daha esnek olunacak.

SICAK PARA ARAYIŞI HIZLANDI

Habere göre verilen vaatlerin yerine getirilmesi ve yerel seçimler öncesinde gerekli olan harcamaların yapılabilmesi için Mehmet Şimşek'in 'sıcak para' arayışı hızlandı. Mehmet Şimşek’in birlikte çalıştığı fonlardan 50 milyar dolarlık sıcak paranın Türkiye’ye girmesini sağlayacağı iddia edilirken, AKP’nin ekonomi kurmayları, Körfez ülkelerinden ayrıca 50 milyar dolarlık bir para beklendiğini, diğer girişimlerle bunun 150 milyar doları bulacağını öne sürüyorlar.

ERDOĞAN İLE ŞİMŞEK ARASINDAKİ İLK SORUN...

Bu paranın ekonomi iyileştirmek için mi yoksa seçim vaatleri için mi kullanılacağı tartışma konusu olacak. Erdoğan ile Şimşek arasındaki ilk sorunun da burada yaşanacağı iddia ediliyor.

Merkez Bankası Başkanlığı’na Hafize Gaye Erkan’ın getirilmesi ve hiç beklenmedik biçimde Şahap Kavcıoğlu’nun BDDK Başkanlığı’na atanması, ekonomi kurmayları konusundaki savaşın süreceğinin de göstergesi oldu. Şimşek’in diğer ekonomi kurmayları konusunda inisiyatif kullanmak istediği belirtiliyor.