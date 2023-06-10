AKP doymuyor, satmaya da devam ediyor: Bilal Erdoğan ayrıntısı

İstanbul’daki AKP’li Beyoğlu Belediyesi, koruması gereken tarihi binayı satışa çıkardı. Beyoğlu Belediye Meclisi’ni Haziran ayı oturumunda Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün teklifi görüşüldü.

Teklif ile Keçepiri Mahallesi’nde yer alan 885 metrekare büyüklüğündeki binanın satışı için yetki istendi. Binanın tarihi bir yapı olduğu, yapı hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı olduğu da belirtildi. Ancak, Beyoğlu Belediyesi 30 Aralık 2002 tarihinde 14 milyon 750 bin TL’ye satın aldığı bu tarihi yapıyı “Gerçekleştirilmesi düşünülen projelerin finansmanının sağlanması amacıyla” satışı için yetki istedi. Söz konusu tarihi yapı imar planlarına ise “kültürel tesis alanı” olarak işlenmiş durumda.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, yani belediye imar planlarına kültürel tesis alanı olarak işlediği, yaklaşık 6 ay önce satın aldığı bir tarihi yapıyı satmak için girişimde bulundu. CHP’li meclis üyelerinin tüm itirazlarına rağmen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğu ile tarihi binanın satışı için Belediye Encümeni’ne yetki verildi. Beyoğlu Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Süleyman Solmaz ise tarihi yapının satışına tepki gösterdi. “Beyoğlu Belediyesi emlakçılığa soyunda” diyen Solmaz, “Belediye söz konusu yapıyı bir vatandaştan 2022 yılında kültürel tesis alanı olacak diye 14 milyon TL’ye satın aldı. Fakat şimdi satışına karar verdiler. Beyoğlu Belediyesi emlakçılığa soyundu düşünüyorum. Söz konusu yapının olduğu bölge ilçenin en kıymetli yerlerinden biri” diye konuştu.

VEREMLE MÜCADELE PARASI DA KAYIP

AKP’li Beyoğlu Belediyesi daha önce de Veremle Savaş Derneği’ne aktarması ‘zorunlu olan’ milyonlarca lirayı aktarmaması ile gündem olmuştu. Sayıştay’ın Beyoğlu Belediyesi 2020 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda yer alan bilgilere göre, belediyelerin tahsil ettikleri eğlence vergisi hasılatının yüzde 10’unu verem savaşı için ayırıp belediye sınırları içerisinde yer alan Verem Savaş Derneği teşkilatına verilmesi gerekiyordu. Ancak, Sayıştay denetçilerinin yaptığı incelemede AKP’li Belediye Beyoğlu Belediyesi’nin 2 milyon 685 bin 515 TL’yi Veremle Savaş Derneği’ne aktarmadığı tespit edildi.

BİLAL ERDOĞAN AYRINTISI

İstanbul’daki AKP’li Üsküdar Belediyesi Meclisi’nin Haziran ayı oturumunda Bulgurlu Mahallesi’ndeki bin 678 metrekare büyüklüğündeki arazinin satışı için yetki istendi. Arazinin hemen yanında Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Yeni Türkiye Eğitim Vakfı’na ait bir özel okulun bulunması da dikkatleri çekti.

Ayrıca belediyeye ait İstanbul’un Şile ve Ordu’nun Aybastı ilçesindeki iki arazinin de satılacağı belirtildi. CHP’li meclis üyelerinin itirazlarına rağmen arazilerin satışına onay verildi.