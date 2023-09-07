Eski MHP'li isim İYİ Parti'ye geçti, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını açıkladı

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, partiye katılan eski MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu bildirildi.

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Eski MHP'li isim İYİ Parti'ye geçti, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını açıkladı

24'üncü Dönem MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu, İYİ Parti'ye katıldı.

Parti'den yapılan açıklamaya göre Dedeoğlu'nun rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı ve Dedeoğlu'nun önümüzdeki yerel seçimlerde İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu söyledi.

"BU SEÇİMİ ALACAĞIZ"

Rozet töreninde konuşan Dedeoğlu, "Kahramanmaraş’ı ayrım yapmadan kucaklayarak, halkımızın desteğiyle ve yerelde kuracağımız güçlü birliktelikle bu seçimi alacağız! Şunu iddia ediyorum AK Parti seçimde yüzde 47 almıştı. Biz birlikte bunu yüzde 35’e düşüreceğiz ve bu seçimi alacağız inşallah" dedi.

NE OLMUŞTU?

28 Mayıs seçimlerinin Cumhur İttifakı tarafından kazanılması sonrası Millet İttifakı fiilen dağılmış, 2024 Yerel Seçimleri'ne nasıl gidileceği de merak konusu olmuştu.

Geçtiğimiz gün ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazeteci Fatih Altaylı'ya yaptığı 81 ilde ayrı aday çıkaracaklarını ve büyükşehirlerde de seçime kendi adayları ile gireceklerini söylemişti.

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2024 Yerel Seçimleri İYİ Parti
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