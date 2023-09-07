Akşener'in yerel seçim kararına CHP'den ilk yanıt

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in partisinin yerel seçimlere ittifaksız girme kararına ilişkin yaptığı açıklamada "Yolları açık olsun, kendileri bilir" dedi.

Son Güncelleme:
Akşener'in yerel seçim kararına CHP'den ilk yanıt

28 Mayıs seçimlerinin Cumhur İttifakı tarafından kazanılması sonrası Millet İttifakı fiilen dağılmış, 2024 Yerel Seçimleri'ne nasıl gidileceği de merak konusu olmuştu.

Geçtiğimiz gün ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazeteci Fatih Altaylı'ya yaptığı 81 ilde ayrı aday çıkaracaklarını ve büyükşehirlerde de seçime kendi adayları ile gireceklerini söylemişti.

CHP'DEN İLK YANIT

Akşener'in yerel seçim açıklamalarına CHP'den ilk yanıt CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'tan geldi.

Fox TV’de yayınlanan Çalar Saat programına CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile birlikte konuk olan Öztrak, programın sunucusu Ezgi Gözeger’in Öztrak’a yönelttiği, 'Yerel seçimlerde yeniden ittifak olur mu?' sorusuna "Biz her türlü fedakarlığı yaptık, yapılan eleştirileri sineye çektik. Kan kustuk kızılcık şerbeti içtik. Ama gitmek isteyene kal demeyiz, yolları açık olsun, kendileri bilir" diye yanıt verdi.

"İKİ BÜYÜKŞEHİRİ İYİ PARTİ YÜZÜNDEN KAYBETTİK"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da katıldığı yayında 2019 yılında CHP’li adaylarla kazanılabilecekken Balıkesir ve Denizli büyükşehir belediyelerinin İYİ Parti’ye bırakıldığını ve bu yüzden kaybedildiğini söyledi.

Sarıbal şu ifadeleri kullandı:

"2019 yılında Balıkesir’i İYİ Parti’ye vermişiz Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanımız olsa kazanacağımız. Denizli’yi yine İYİ Parti’ye vermişiz Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanımız olsa kazanacağımız. Somut iki ili de içine alarak konuşuyorum. Bugün İYİ Parti’nin hele de tabanının Cumhuriyet Halk Parti tabanının bir kısım Anavatan, Doğru Yol Partisi’nden gelen kesim olarak değerlendirdiğimizde İYİ Parti’nin Genel Başkanı’nın iradesi elbette olur ama yerelde tabanda bir işbirliğine itiraz etmesi hem kendisine dair, hem siyasi geleceğine dair hem partinin kurumsallığına dair hem de toplumdaki tepkisel tutumlar açısından olumsuz olacağını ben buradan biliyorum. Meral Akşener’in de bunu bildiğini düşünüyorum.”

Etiketler
CHP İYİ Parti 2024 Yerel Seçimleri Meral Akşener
Son Güncelleme:
YSP'li Hasan Cemal'in Akşener imzalı paylaşımı gündem oldu YSP'li Hasan Cemal'in Akşener imzalı paylaşımı gündem oldu
BBP lideri Destici'den İYİ Parti'ye çağrı: "Elbette ki Cumhur İttifakı'na katılmalarını istiyoruz" "Elbette ki Cumhur İttifakı'na katılmalarını istiyoruz"
İnsanı çileden çıkaran 3 burç! Asla laf dinlemeyi bilmiyor ve insanı sinir ediyorlar İnsanı çileden çıkaran 3 burç! Asla laf dinlemeyi bilmiyor ve insanı sinir ediyorlar
Teşkilat dizisi başlıyor! Kadro yeniden oluştu. Yeni başrol resmen duyuruldu Teşkilat dizisi başlıyor! Kadro yeniden oluştu. Yeni başrol resmen duyuruldu
ÇOK OKUNANLAR
Akşener'in açıklamaları erimeyi durduramadı: Son ankette İYİ Parti'ye büyük şok Akşener'in açıklamaları erimeyi durduramadı: Son ankette İYİ Parti'ye büyük şok
Emekli ve memur zammı için hesaplar baştan aşağı değişti: İşte en düşük rakam Emekli ve memur zammı için hesaplar baştan aşağı değişti
Ahmet Ercan tek tek açıkladı: Deprem bakımından en güvenli iller ortaya çıktı! Ahmet Ercan tek tek açıkladı: Deprem bakımından en güvenli iller ortaya çıktı!
Emeklilikte yeni sistem: Yaş şartı belli oldu Emeklilikte yeni sistem: Yaş şartı belli oldu
Para harcamayı en çok seven 3 burç belli oldu Para harcamayı en çok seven 3 burç belli oldu