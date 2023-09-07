Akşener'in yerel seçim kararına CHP'den ilk yanıt

28 Mayıs seçimlerinin Cumhur İttifakı tarafından kazanılması sonrası Millet İttifakı fiilen dağılmış, 2024 Yerel Seçimleri'ne nasıl gidileceği de merak konusu olmuştu.

Geçtiğimiz gün ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazeteci Fatih Altaylı'ya yaptığı 81 ilde ayrı aday çıkaracaklarını ve büyükşehirlerde de seçime kendi adayları ile gireceklerini söylemişti.

CHP'DEN İLK YANIT

Akşener'in yerel seçim açıklamalarına CHP'den ilk yanıt CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'tan geldi.

Fox TV’de yayınlanan Çalar Saat programına CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile birlikte konuk olan Öztrak, programın sunucusu Ezgi Gözeger’in Öztrak’a yönelttiği, 'Yerel seçimlerde yeniden ittifak olur mu?' sorusuna "Biz her türlü fedakarlığı yaptık, yapılan eleştirileri sineye çektik. Kan kustuk kızılcık şerbeti içtik. Ama gitmek isteyene kal demeyiz, yolları açık olsun, kendileri bilir" diye yanıt verdi.

"İKİ BÜYÜKŞEHİRİ İYİ PARTİ YÜZÜNDEN KAYBETTİK"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da katıldığı yayında 2019 yılında CHP’li adaylarla kazanılabilecekken Balıkesir ve Denizli büyükşehir belediyelerinin İYİ Parti’ye bırakıldığını ve bu yüzden kaybedildiğini söyledi.

Sarıbal şu ifadeleri kullandı:

"2019 yılında Balıkesir’i İYİ Parti’ye vermişiz Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanımız olsa kazanacağımız. Denizli’yi yine İYİ Parti’ye vermişiz Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanımız olsa kazanacağımız. Somut iki ili de içine alarak konuşuyorum. Bugün İYİ Parti’nin hele de tabanının Cumhuriyet Halk Parti tabanının bir kısım Anavatan, Doğru Yol Partisi’nden gelen kesim olarak değerlendirdiğimizde İYİ Parti’nin Genel Başkanı’nın iradesi elbette olur ama yerelde tabanda bir işbirliğine itiraz etmesi hem kendisine dair, hem siyasi geleceğine dair hem partinin kurumsallığına dair hem de toplumdaki tepkisel tutumlar açısından olumsuz olacağını ben buradan biliyorum. Meral Akşener’in de bunu bildiğini düşünüyorum.”