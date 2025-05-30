Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Sessizliğini Bozdu... 'CHP Kurultayı' İddialarına Yanıt Verdi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yargı süreçleri üzerinden hakkındaki iddialara sosyal medya platformu X hesabı üzerinden cevap verdi. Kılıçdaroğlu, 20 Kasım 2023’te gerçekleştirdiği bir videolu açıklamadan bu yana sistematik bir linç kampanyasına maruz kaldığını belirtti. Kılıçdaroğlu, CHP’nin 38. Kurultayı sonrası ortaya atılan iddialara değinerek, partisini korumak adına o dönemde gerekli açıklamaları yaptığını ifade etti.

'AÇIK TEHDİTLER ALIYORUM'

Ancak Kılıçdaroğlu, o günden beri kimliklerini gizleyen trol hesaplar üzerinden organize bir şekilde tehdit edildiğini açıkladı. “Can güvenliğime yönelik açık tehditler alıyorum. Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler de var, silahla vurulmamı isteyenler de…” diyen Kılıçdaroğlu, bu kampanyanın sahte sosyal medya hesaplarından fonlanan sözde akademisyenlere ve bazı gazetecilere kadar uzandığını vurguladı. Ayrıca, bir dönem kendisiyle yol yürüyen ancak şimdi başka mecralara savrulmuş bazı siyasetçilerin de bu 'koroya' katıldığını ifade etti.

'EĞER ORTADA BİR GERÇEKLİK VARSA...'

Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik bu tehdit ve iftira kampanyalarına karşı dimdik duracağını belirterek, “Beni direklere asacaklara, silahla vuracaklara, beni yakacaklara, taşlatacaklara, bir adım attırmayacaklara ve lamalara söylüyorum: Sizden korkan sizden namerttir” sözleriyle tepkisini ortaya koydu. Polemik yerine halkla konuşmayı tercih ettiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Eğer ortada bir gerçeklik varsa, onu eğip bükmeden, çekinmeden, dimdik bir duruşla dile getirmekten asla geri durmam” dedi.

Son olarak, partisine yönelik tehditlere karşı kararlı bir duruş sergileyen Kılıçdaroğlu, “Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz” diyerek mesajını noktaladı.

Sessizliğimiz Suskunluk Değil, Sorumluluktur…



20 Kasım 2023 tarihinde, 38. Kurultayımızın üzerinden henüz iki hafta geçmişken, kurultaya ilişkin bazı iddialar kamuoyuna yansımaya başladı. O gün yayımladığım videoda, partimizi korumak adına gerekli olan her şeyi açıkça ve… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 30, 2025

Kaynak: Haber Merkezi