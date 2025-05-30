Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gündem Olacak Çıkış! 'Faize Alternatif Bir Çözüm Üreteceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İslam Ekonomisi Zirvesi'nde konuşma yaptı. Pek çok ülkeden gelen önemli isimlerin 3 gün boyunca zirvede olmasından memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, ekonomik sistemi eleştirdi. Faize karşı olduğunu bir kez daha vurgulayan Cumhurbaşkanı, faizsiz bir sistem arzuladığını söyleyerek buna alternatif bir çözüm üreteceklerini anlattı. Erdoğan, enflasyonda da belirgin bir düşüş yaşandığını ve böyle devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam aleminin arasındaki ticaret, yatırım finans ve iş birliği imkanını en üst düzeye çıkarması gerektiğini vurgulayarak "İslam ekonomisi için stratejiler amacı ile düzenlenen zirvemizde yapılan tartışmaların çok faydalı olduğuna inanıyorum. 3 gün sürecek zirvede birbirinden değerli isimler yer alacak" diye konuştu.

'EKONOMİK NİZAM DEĞİŞMELİ'

Faize karşı olduğunu hep dile getirdiğini anımsatan Erdoğan, faizsiz bir sisteme özlem duyduğunu belirtti. "Milyarlarca insanı kölesi haline getiren sisteme hep itiraz ettim" diyen Cumhurbaşkanı, "Tayyip Erdoğan olarak faiz dışı bir sistemi istediğime dair görüşümü hep yinelemeye devam edeceğim. Tıpkı dünya beşten büyüktür anlayışımda olduğum gibi mücadeleme devam edeceğim. İtirazlara mahal vermeden faize alternatif bir çözüm üreteceğiz, bu ekonomik nizam değişmeli" ifadelerini kullandı.

'ENFLASYONDA GÖZLE GÖRÜLÜR İYİLEŞME VAR'

Yüksek enflasyonla mücadele çalışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonumuzda gözle görülür şekilde iyileşmeler kaydettik. Nisan ayında son 40 ayın en düşük seviyesine geriledi. Biz cumhuriyet tarihinin en düşük enflasyon ve faiz oranlarını yakalamış bir hükümetiz. Hedefimiz net, enflasyonu kalıcı şekilde tek haneli seviyelere indireceğiz" şeklinde konuştu.

'EKONOMİMİZİ HEDEF ALIYORLAR'

Yarın (31 Mayıs) 12. yıl dönümü olan Gezi Parkı eylemlerinden de bahseden Erdoğan, "Gezi Parkı'ndaki kalkışmalar olmasaydı şu anda bazı şeyler daha farklı olabilirdi. Hala ekonomimizi hedef alıyorlar ama başarılı olamayacaklar. Milli markalarımıza boykot gibi uygulamalarla istediklerine ulaşamayacaklar" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi